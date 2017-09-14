RSS
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:03

  katso написав:
  Banderlog написав: Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України.


А як це цікаво "відбудова", хоча б у теорії? Ну с приватним житлом ще можна пофантазувати - Європа дає кошти з розрахунку ХХХ евро на 1м2 (хоч й тут будуть питання - у одного там золоті унітази а у іншого ремонт 1985 року) - а ось як з відбудовою виробництва буде - наприклад зруйнували росіяни якийсь завод ЖБК радянську спадщину але вже приватний, а він робив те ж саме що й умовна словацька Zelezarnia - й шо тому приватному власнику отак от дадуть нове сучасне обладння? Інвестують в конкурентів? Чи відбудова буде тільки після того як Україну примуть до ЄС?

Вы забываете про Репарации - Видбудова будет с них. Ну а потом да - 30 лет Европа про таких роботящых и моторных казаков не знала - а тут узнала. И каааак хлынет поток безпроцентных кредитов вообще на все...
_hunter
 
Повідомлень: 11016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:07

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:В турбопатріотів одна і та ж платівка. Треба щоб путін перший погодився, а тоді його величність Зеленський подумає. Типу це Україна виграє війну і захопила російські території і буде вирішувати долю війни.
......
Уяви собі що Китай, Індія чи ЄС відразу погодились з пропозиціями які висував Трамп...
Канада б з Гренландією були штатами США, Мексика б втратила пів території , Китай і Індія б платили 500% мит....
......

Сравниваем ВВП всех перечисленных - с "этой страной" - и получаем "вражаючэ" неотличимую от 0 величину :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11016
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:18

  Water написав:
  ЛАД написав:А Зеленский, по-моему, уже давно пытается добиться каких-то приемлемых условий мира.

Звісно, це всім відомо з 2019 року- сойтісь посрєдінє і мір в глазах йла.
Ви за це і голосували.
Да, я голосовал за то, чтобы "сойтісь посрєдінє"
А вы, видимо, хотели войну.
Получили.
Радуетесь?
Интересно, в каком городе.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да, я голосовал за то, чтобы "сойтісь посрєдінє"
Ти за що голосував- те й отримав...
Яструб Порошенко був від влади відсторонений
Голуб Зеленський - до влади прийшов...
Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало...
І хто в цьому винуватий?
Може той хто голосував - ЗДАЄМСУ.....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27378
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:25

Обзор от всемирной радиостанции "Свободные Бровары"
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4817
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:33

  yanyura написав:
ПАВЛЮЧЕНКО - БАНДЕРІВЕЦЬ З ПУЩІ.
@Mccartneyser68

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ.

Практично офіційно.
............
Під час засідання делегацій України та США Держсекретар заявив у приватній бесіді нашим посадовцям наступне - "Ви не програли війну, а у тому, що не змогли її виграти загалом переважно ваша провина". Я не можу не бути з ним солідарний. Зараз у нас вистачає зброї для спротиву - не вистачає особового складу, який тією зброєю може оперувати. У цьому точно провини США немає. Я особисто знаю трьох дезертирів, які спокійно працюють у АШАНі, на складі промтоварів та на лісопилці. Поліція знає, де вони живуть, окремі її представники з ними ручкаються і абсолютно ніхто їх не переслідує.
.........

https://t.me/s/Mccartneyser68/1743

Звуть мене Сергій Сергійович Павлюченко. Працюю в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США. Вся інформація, а це дуже мала її частина з великого об'єму, дається нам для "неформального інформування українців на основі не офіційних, але достовірних фактів".

Оно-то, вроде, и так.
Вот только не знаю, насколько "у нас зараз вистачає зброї для спротиву", но это к концу 4-го года войны. Да и "зараз" нам не дают всё, что нужно. А что было в 2023 перед контрнаступом?
И "вистачає зброї для спротиву" не значит, что "вистачає для пернмоги".
Ну а мнение человека, который работает "в україно-американському фонді який підпорядковується Східно-Європейському відділу ДержДепу США" совершенно естественно.
Рад, что вы появились, давно вас не было видно.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:44

  fox767676 написав:Обзор от всемирной радиостанции "Свободные Бровары"

То що краще, як Фінляндія чи як Японія?
Schmit
 
Повідомлень: 5274
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:45

  katso написав:
  Banderlog написав: Та на скільки правдиві обіцянки європи по відбудові України.


А як це цікаво "відбудова", хоча б у теорії? Ну с приватним житлом ще можна пофантазувати - Європа дає кошти з розрахунку ХХХ евро на 1м2 (хоч й тут будуть питання - у одного там золоті унітази а у іншого ремонт 1985 року) - а ось як з відбудовою виробництва буде - наприклад зруйнували росіяни якийсь завод ЖБК радянську спадщину але вже приватний, а він робив те ж саме що й умовна словацька Zelezarnia - й шо тому приватному власнику отак от дадуть нове сучасне обладння? Інвестують в конкурентів? Чи відбудова буде тільки після того як Україну примуть до ЄС?
Если верить Павлюченко, то речь о жилье только для тех, кто выедет с остатков Донбасс, которые должны отдать сейчас.
А людям, которые до сих пор на ТОТ? Или о них речь вообще не идёт?
А о тех, кто эвакуировался с оккупированных территорий?
А с відбудовой вообще пока не понятно и не о чем говорить.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:54

  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4038
З нами з: 24.06.14
Подякував: 120 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Вів 25 лис, 2025 21:56

Яструб Порошенко був від влади відсторонений
Голуб Зеленський - до влади прийшов...
Зустрічався неоднократно з Пуйлом, закликав на шашлики.... але чомусь Пуйло напало...
І хто в цьому винуватий?

Может, те, которые даже порошенковские Минские договоренности считали предательством?
И требовали не идти ни на какие договоренности?
И интересно "неоднократно" это сколько? А то я как-то припомнить не могу.
0 это тоже неоднократно?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37666
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
