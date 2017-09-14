RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
1 Покровськ вже рік пробують педераційники захопити
2 Ти не знаєш скільки людей з Покровська мобілізувались...
3 Навіть якщо таких було 1000... то для 7000 Покровська це кожен СЬОМИЙ
4 Нагадати тобі кількість населення Дніпра/Запоріжжя?
5 Станом на сьогодні в Покровську залишається 1253-1256 мешканців.
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А якщо "навіть 35"?
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:05

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Ну и? Когда бухаем?
Уже покупать вискарь?
Тпм более я его не пробовал особо, к огромному стыду

Ні. Поки наші проти переговорів. Так що побачим наскільки сильна коаліція бажаючих.

Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто проти? :roll:
stm
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08

  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А яким ти довідником користуєшся?
Страшилками педераційного ГУР ? чи ФСБ ?
чи може на зарплаті в соловьєва/сімонян?
ти давай не кремпуйся, відкривай свої джерела..
тиждень тому , мій автомеханік, вертався додому в комендантську, після того як відремонтував волонтерську машину.
Його зупинили , перевірили , йому 50+... вже в ремроті.
Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було.
все +/- нормально , ввічливо..
Правда людина така, що й так би пішла.
  Letusrock написав:А якщо "навіть 35"?
А чого не ОДИН ?
Наприклад в ЗСУ сьогодні кожен 35-тий
То навіть для 7000/35=200
Зрозумів дурнику?
budivelnik
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
......
2 Ти не знаєш скільки людей з Покровська мобілізувались...
3 Навіть якщо таких було 1000...
......

Да... Жаль, конечно, что местный военком не догадался эту многолюдную толпу сфоткать - патриотично получилось бы.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:08

  Letusrock написав:
  alex_dvornichenko написав:Как думаете сколько добровольцев пойдет в ВСУ из горожан, если начнут разносить в щебень их родной город - Днепр, Полтаву, Запорожье ?
Тобто в Покровську недавно був всплеск добровільної мобілізації?
Зараз не лютий 2022, добровольців буде мінімум. Хіба що шляхи евакуації будуть тотально перекриті блокпостами, тоді звісно можна буде поповнитись "добровольцями"

Лише з серпня місяця ми можемо чимось все важчим бити по військових цілях оркостану. Гроші такі як фублі вже навіть Андрій777 не друкує, цікаво чому, це ж легко - включив станок, роздав бумагу.
stm
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:09

Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:11

  budivelnik написав:
  Letusrock написав:
  budivelnik написав:Навіть якщо таких було 1000...
довідник "Стеля"?
А якщо "навіть 35"?
......
Його зупинили , перевірили , йому 50+... вже в ремроті.
Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було.
все +/- нормально , ввічливо..
......

Ну, повезло, что на механика выучился. А был бы продавцом, например - зуб даешь, что "Ніяких страшилок про які ти полюбляв тут писати -не було."? :wink:
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр


є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму
fox767676
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 11:22

  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:В турбопатріотів одна і та ж платівка. Треба щоб путін перший погодився, а тоді його величність Зеленський подумає. Типу це Україна виграє війну і захопила російські території і буде вирішувати долю війни.
Це в пришелепкуватих одна і та ж платівка..
Треба погоджуватись з усім що пропонують....
Уяви собі що Китай, Індія чи ЄС відразу погодились з пропозиціями які висував Трамп...
Канада б з Гренландією були штатами США, Мексика б втратила пів території , Китай і Індія б платили 500% мит....
Але Трампа послали ВСІ....і що
світ налетів на небесну вісь?
Ще раз
В березні 2022 в Стамбулі нам пропонували скоротити армію до 80000 і юридично признати втрату пяти областей(4+крим)..
Ми відмовились
Сьогодні нам пропонують 800 000 армію і признати фактично(без юридично) те що педераційники захопили ... і вже без віддачі того що не захопили..
І ці зміни - це наслідок нашої боротьби...
Взагалі все просто
Кожен з нас , розуміючи що час працює на нас, повинен своїми діями допомагати функціонуванню Держави Україна...

Ти маніпулюєш.
Ось що я писав про Стамбульські угоди рік тому:
viewtopic.php?p=5785783#p5785783
Нічого не змінилось, сьогодні я тієї ж думки.
andrijk777
