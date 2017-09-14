RSS
  #
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:38

Очевидно что ни в этот раз ни в следующий когда Трампу в очередной раз в его череп взбредёт про переговоры ничего не будет.
Т.е война на истощение будет продолжаться еще минимум несколько лет


рф вітає мирні зусилля США, але жодних поступок від нас щодо України не буде, всі цілі війни будуть досягнуті, — МЗС рф
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:43

  stm написав:
  Banderlog написав: а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.

Це цікаво дійсно. Але чому неважливо співвідношення втрат?

Ну по-перше, співвідношення втрат не таке вже й класне, як ви собі там намалювали.
А по-друге, для довготривалої оборони значно більше значення має співвідношення втрат до поповнень. Якщо втрати більші, ніж поповнення, армія слабне.
Наразі в нас динаміка негативна. В русні позитивна.
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:44

  UA написав:
  Banderlog написав: Поки наші проти переговорів.

Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.

Мелания не разрешит
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:46

  fox767676 написав:донезламувалися до втрати Гуляйполя
куди ще далі - Полтава, Київ та Одеса ?
щоб потім якийсь клаптик правобережжя мав теоретичне право на вступ до НАТО ?

Де втрата Гуляйполя ?
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:49

  Letusrock написав:
  Shaman написав:нехай сформують свої вимоги - на поточний момент вони взагалі уникають перемовин...
так цей же план вони й передали американцям. Що ще тобі потрібно формулювати?
  Shaman написав:твоє бажання - треба домовитися на будь-що, головне, щоб
головне щоб перестали гинути люди і утворюватись нові фортеці-руїни.
Навіть псу Патрону зрозуміло вектор руху.
А от в тебе головне марити фантазіями перемог, покарань агресорів, та іншої маячні якої нема в реальному світі. І тобі впевнений начхати якщо загине наприклад ще додатково 200-500тис людей і пару млн додатково виїде, головне ж "понад усе", а громадяне то таке, можна з Азії завезти.

Фантазія і маячня у тебе, бо ти не хочешь бачати реальність - Путін хоче воювати

Але у тебе винуваті Україна і українці
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:50

  sashaqbl написав:
  stm написав:
  Banderlog написав: а який в нас рівень втрат ? Оборону ми собі дозволити можем? Діло не в порівнянні наших і їхніх втрат, діло в тім чи забезпечує держава стабільне поповнення втрат, і на скільки часу зможе підтримувати потік поповнень.

Це цікаво дійсно. Але чому неважливо співвідношення втрат?

Ну по-перше, співвідношення втрат не таке вже й класне, як ви собі там намалювали.
А по-друге, для довготривалої оборони значно більше значення має співвідношення втрат до поповнень. Якщо втрати більші, ніж поповнення, армія слабне.
Наразі в нас динаміка негативна. В русні позитивна.

Я собі намалювала що проблеми з бюджетом і розвитком у орків на декілька місяців витримки ще, потім економіка в піке, що довблят по всім містам всім чим прийдеться не просто так. І сунуть людьми яких їм не шкода як в останній бій. І воно продавлює фронт. Але втрати і їх співвідношення це ключовий фактор, на рівні підтримки.
Якщо все, то Донбас вже виїздить а Янукович#2 вже має бути на поготові.
stm
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:51

  fox767676 написав:
  stm написав:Наші за повне припинення вогню, далі обговорення але не здача території. Вгадайте хто пр


є протокол зустрічі у білому домі 28.02.2025, де зеленський рішуче проти "ceasefire"
звісно, коли зс рф оточать Київ, незламники вже погодяться на обмеження зсу в 600 тис, і на визнання криму


Наведи цей протокол зустрічі ...
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 17:56

  UA написав:
  Banderlog написав:
  UA написав:Американці вирішують Квартальне питання. Не помітно?
Кажуть Трамп хоче Юлю.

Без нових виборів у верховну раду, для того щоб виставити юлю треба щоб перейшли в умовний "бют" значна кількість депутатів, а перейти їм окрім голосу і самого кварталу нізвідки.
Юлі треба на когось спертись в парламенті. Поки не буде сформована така опора юля затаїться.

Історичний приклад.
2014 рік группа Тегіпка в ПР (Пінчук) голосує за усунення Овоща з посади Президента.
Арахамія вже вказівки отримав?

Чудовий приклад
Коли Яник втік, то багато ригів стали патужними героями проти Яника
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Путин хочет "усилить" российскую идентичность на оккупированных территориях Украины
Согласно документу, который подписал президент РФ Владимир Путин, российские власти должны увеличить количество людей, которые идентифицируют себя как россияне и говорят на русском языке в тех частях Украины, которые оккупанты захватили после полномасштабного вторжения в 2022 году, передает Reuters.

Отмечается, что документ, который опубликован во вторник под названием "Стратегия национальной политики России на период до 2036 года", появился в виде указа, который подписал Путин. Российский диктатор призывает принять меры для того, чтобы к 2036 году 95% населения страны идентифицировало себя россиянами.


А у нас форумі розповідають як в Україні "утискают" русскій язик та гонєнія на русскую церкву ...
Повідомлення Додано: Сер 26 лис, 2025 18:19

  Xenon написав:...........
Потрібні і Раші.
Но где вы увидели, что они начинают "ці перемовини/плани"?

Навіщо оці всі зустрічі починаючи з весни - то в Омані, то москві, то на Алясці то ще десь. Навіщо писати свої пропозиції, відправляти своїх посланців, самому зустрічатись з стратегічним ворогом ?
Якщо можна просто сказати "еСВеО ідет па плану нікакіє перегавори нам не нужні ні на какіх условіях, самі всего добьемся"... ?[/quote]
Нужны.
Переговоры с США.
И по экономике, и по стратегическому ЯО, и по многим др. вопросам.
В т.ч. и по Украине. Но это только один из вопросов.
А для нас это главный и, возможно, единственный.
