flyman написав:але ти ж книжку з передбаченням у 90х не написав, як і Соскін що віщував широкомаштабну десь в ту пору теж
тільки не зрозуміло, чому він посилає сучасних козаків переселитися на південь Франції, а не в Панонію
Мені в 1995 наснилося що я моряк в севастополі і москалі оточили базу, і неласково так з використанням наційонально забарвлених пейоративів У Корчинського було 2 наставника тоді - Славко Артеменко-Броварський (він тоді на Яценюка був схожий, що і створило до міську легенду про Кроліка-унсовця 90-х) і Юрко Топчій. Вони по черзі тоді у 90х вели уроки постомодерну на Ютарі. І Корчинський розповів хохму що він спілкувався з французами і вони хвасталися Монмартром , Лувром і т.і., а він у відповідь їм похвастався що у України є 5 тис Т-55, та 5 тис Т-72, які можуть за тиждень дійти до Парижую
stm написав:Я собі намалювала що проблеми з бюджетом і розвитком у орків на декілька місяців витримки ще, потім економіка в піке, що довблят по всім містам всім чим прийдеться не просто так. І сунуть людьми яких їм не шкода як в останній бій.
МОСКВА, 25 ноя. Владимир Путин подписал указ "О стратегии государственной национальной политики". ...... Новая стратегия государственной нацполитики призвана противодействовать проявлениям неонацизма, русофобии, расизму и ксенофобии. Она будет способствовать сохранению единства, территориальной целостности и внутренней стабильности.
Так, доля россиян, положительно оценивающих отношения между представителями разных национальностей, к 2036 году должна составить не менее 85 процентов, а уровень общероссийской идентичности — не менее 95. Отсутствие дискриминации по национальному и языковому признаку должны будут отмечать не менее 90 процентов граждан.
Основой российской нации в стратегии национальной политики названо гражданское единство. Общество объединено общим культурным кодом, который основан на сохранении и развитии русской культуры и языка.