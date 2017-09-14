RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:19

Про якість зливів у "Tht Politico" я вже висловлювався не один раз - видання не гребує замовними матеріалами, зараз теж посилається на анонімне джерело. Повинен заявити наступне.

1. Держсекретар доніс до європейців позицію Президента США - НЕ СВОЮ. Позиція та проста - взагалі не надавати Україні будь які юридично обов'язкові "Гарантії безпеки" і підписати щось типу чергового "Будапештського меморандуму". А обіцянка їх надати, на думку Трампа та Венса, повинна виконати роль моркви перед віслюком - стимулювати Україну підписати "Мирну угоду" якнайшвидше у надії на те, що потім вона отримає таки ці "Гарантії".
https://t.me/s/Mccartneyser68/1749
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:23

  Banderlog написав:...
👤 Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п'ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв.

✈️ Для розуміння масштабу хаосу, позавчора в тилу в одній з посадок кацапська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів.

🤝 Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію — майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони.

для розуміння з ким ми воюємо. й чого вартують їх гарантії та обіцянки...
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши под овации быдла, как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Украины идти своим ходом без остановок
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:27

  Banderlog написав:
  Shaman написав:...
як я й казав - чисто руська позиція - знищили літаки, то вони не дуже й потрібні. будемо нищити далі. в Україні зараз є карт-бланш нищити все на території Раші. гадаю генерали це розуміють, але розповісти це царю - духу не вистачає. сил в руських проти України вистачає, а проти більш-менш технологічного противника - вже ні. такими темпами скоро взагалі буде ні.
карт бланш на нищення росії? :lol: то ми її до цих пір не порвали бо нам не дозволяли? Знищили літаки за роки незалежності ми тільки собі.

ти ж маєш розуміти, про що я. але якщо не хочеш це визнати, то щось доводити марно 8)

ще раз - поки ми воюємо, ми знищуємо вйськовий потенціал Раші, в тому числі й зовсім не проти нас. це мають розуміти генерали з тієї сторони. перемовини - це гра на двох, й хочу показати, що в Раші теж багато причин думати про перемир'я. а не лише потреба України в цьому, як тут дехто проштовхує таку думку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:29

  fox767676 написав:У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок

на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 29.09.19
Подякував: 792 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:47

  Shaman написав:
  fox767676 написав:У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок

на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Понятно, хрен с ней с Украиной, главное, что Раша сдохнет.
Подход настоящего патриота. :)
Повідомлення Додано: Чет 27 лис, 2025 13:52

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  fox767676 написав:У войны кроме двух вооющих сторон, есть 2 глобальных арбитра, способных влиять на ее ход - США и КНР.
И вот все эти турбопотужные демарши как-то обзывание китайского спецпредставителя "каким-то Х..", перформансы в овальном кабинете, нападки на Трампа и его администрацию имеют цель нейтрализовать глобальных арбитров, позволить им умыть руки и дать войне на уничтожение Ураины идти своим ходом без остановок

на знищення України та Раші... якщо хтось намагається так спростити геополітику...
Понятно, хрен с ней с Украиной, главное, что Раша сдохнет.
Подход настоящего патриота. :)


да если бы взаимно то можно было еще подумать...
но Украина уничтожается не успевая адаптироваться. а рф успевает и мутирует в какого-то монстра. материал The NYT про их ракеты как раз об этом.
Типа рф даже во время бд успевает акумулировать ракетные арсеналы, а что будет при перемирии. ну самый простой вывод - продолжать ловить эти ракеты Украиной, поэтому Европе не надо никакого мира.
