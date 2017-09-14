муха може теж в підвалі дулі путіну крутить, це не є наближенням перемоги.
budivelnik написав:За рахунок чого відбувся ріс - ДЕМОГРАФІЯ+переселення... в загублені голодом пусті села... 1939 -31,3 + 10 млн проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України друге падіння і ТРЕТІЙ ріст
А 10 млн "проживало за межами совка на території СЬОГОДНІШНЬОЇ України" это украинцы? Вряд ли. Там было много поляков, венгров, румын,... Миллионы погибли в войну. миллионы выехали с этих территорий, после войны и установления новых государственных границ. Только в Польшу по официальным данным с февраля по 31 октября 1946 из СССР было переселено почти 1,1 млн чел. Это массовое организованное переселение. Сколько переселилось самостоятельно во время войны, думаю, не знает никто. Сделать реальный и серьёзный анализ демографии значительно сложнее.
В мене дід і баба з довоєнної Галичини обоє з 8-ми дітних, що дожили до дорослого віку сімей. Хтось виїжджав із ЗУ, хтось приїжджав чи привозили, але хвиля початку ХХ ст. сприяла повоєнному бебі-бумерству. Тепер все значно складніше:
Кількість школярів за рік зменшилась на 400 тисяч, – МОН Кількість школярів в українських закладах освіти порівняно з 2024/2025 навчальним роком зменшилась на 400 тисяч осіб. Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Андрій Сташків https://osvita.ua/school/reform/95945/
Це мінус 10% за один рік. Ніякого бебі буму не було і не буде, демографічний спад кінця 90-их початку 00-их сам по собі би провокував спад у 20-ті, а мінус міграція від війни ще більше все поглиблює. Звичайно, якби ніхто із сусідів не зазіхав на території, то менше народу, вищий подушний ввп навіть за рахунок природної ренти. Але з ким край боронити через покоління?