katso написав:..... Вы непоняли - тут же весь цимес в самом факте увольнения сразу после обыска но ЕЩЕ ДАЖЕ ДО ОФИЦИАЛЬНОГО ПОДОЗРЕНИЯ, не говоря уже о том что до решения суда. На дипломатическом языке это означает признание в виновности, причем сказанная громко, на весь мир.
Не буду спорить, но я это понимаю несколько иначе. Бывают предложения, от которых невозможно отказаться.
ЛАД написав: Но они набирали их 2 месяца. Выбрали лучших. Но весь "шлак" и все отбракованные ими на полигоне пошли в другие бригады. У него нет предложения, как набрать таких хотя бы потенциально хороших солдат не на одну бригаду, а на всю армию. А так да, создать образцовую бригаду вполне можно.
Це шлях в нікуди в умовах довгої масової війни. В першій світовій був досвід створення штурмових підрозділів . Но так вимиваються люди, які ведуть за собою, з звичайної піхоти. Плюс ці люди після війни стали групами на яких кристалізувались бойові крила фашистських партій. Збирати докупи героїв затія небезпечна.
Так я примерно о том же. И, главное, войну этими подразделениями не выиграешь. А сделать такой всю армию не получится. Но после войны будут рассказывать об "ударе в спину"
ЛАД написав:О религии. У нас нет "державних церков". Госсобственностью они стали благодаря "клятим комунякам". Томос добилась не ПЦУ, а государство для неё, чего в светском государстве быть не должно. Чем за это государство расплатилось с Варфоломеем, не знаю. Но что-то точно пообещали. Для полного счастья не хватает только объявить ПЦУ государственной церковью. В Европе во многих странах благополучно существуют параллельно католическая и протестантская церковь. Да ещё бывает и разные протестантские церкви. О количестве сосуществующих церквей в США и говорить не приходится.
у нас дуже багато церков належить державі - як пам'ятники архітектури.
й знову класичне від ЛАДа безапеляційно й з апломбом. а чого держава не може сприяти отримання Томосу? тому що ЛАДу це не подобається. в РПЦ церква взагалі майже державна структура - й що? ЛАД про це нічого не каже... та й до революції ЛАД, хто на Раші очолював церкву?
так я й про що - в Україні теж спокійно існують різні церква. Лише одна не може з іншими - це УПЦ. про Рашу взагалі мовчу - там схоже вирішили, як до революції, всі інші церкви притиснути...
Banderlog написав:а от не треба розказувати шо треба Україні. Тим більше про церкву , яка в еас відділена від держави. Хочеш свою? Зробив тобі Шоколадний томос. То і ходи собі до своєї, мені байдуже. Ноги буду ламати як ти в моїй церкві свої порядки будеш наводити. Різницю відчуваєш? Але ти ж не воцерковлений? І будувати "українську" церкву ти ж не хочеш? Так само як хочеш продовження війни але сам воювати не хочеш. І проти скорочення армії після війни.
так в своїй будь-ласка. а як щодо державних церков? чого це РПЦ вирішила, що всі церкви мають їй належати... власне як й твоя зневага до ПЦУ. Томос зробили для церкви, як ти не хочеш визнати... а як там РПЦ ставала незалежною? який по рахунку руський Патріарх вирішив, що земне життя не таке вже й погане? руські царі погано чують слово ні - та й руські святі отці не надто стійкі перед владою...
й почалися вигадки - де я хочу продовження війни? про скорочення взагалі не зрозумів - ти мене з ким спутав?
Про зневагу до пцу ти брешеш. Мені до них діла нема. Іди і цілуй там ручку їхньому панотчику. Я туди не піду. Добре, кажеш спутав? Яка чисельність армії має бути в Україні в мирний час? Орієнтовно? 700 тисяч як зара, 500? 200? Які терміни демобілізації ти пропонуєш? Розказувати, що всі військові за продовження війни і не допустять здачі територій це одне. А дозволити демобілізацію хочаб тим, що більше 3х років то вже нізя?
Давай іще раз. Ти шанобливо відносишся до пцу? Прапор тобі в руки і попутного вітру...
читаючи твої вислови про ПЦУ - но то таке. життя покаже, в яку церкву будуть ходити в українську чи руську?.. хоча з часом об'єднаються...
чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в інших країнах - й в нас стільки. але вангую іншу тему - ПВК. треба лише правильно цей процес організувати...
не обєднаємось. Смисл з вами обєднуватись? Ви ж самі між собою так і не обєднались. Більшість прихожан пцу такі як ти до церкви не ходять. А числяться прихожанами тіки за опитуваннями. Шо ти там чешеш про те шо багато храмів є архітектурними памятниками?) І шо б це мало означати? Що раз памятник то належить державі?
500? ) це при населенні 30млн, і при тому, що еміграція продовжується... Це яка європейська держава має таку пропорцію військових до цивільних?
Не знаю, сколько воровал Ермак и воровал ли вообще.
Та це не важливо. У цій ситуації рідкісно правильне рішення. Янук і свій час якби спочатку відреагував на перші демонстрації відставкою захарченка, то може і зараз би сидів спокійненько між своїми страусами і розказував як за нього добре жилося із доларом по 8. А так не спустив пар і вилетів сам як корок. Ну а Єрмак має всі нагоди відповісти за свої багато разів озвучені слова особистою участю:
"Єдність потрібна. Не декоративна, а реальна. Єдність довкола України та європейських цінностей. І настав час, щоб це слово стало дією. А дія означає просте: за Єрмаком має піти і єрмаківщина – тиск на правоохоронців, використання санкцій як інструмент рейдерства, інформаційне кілерство анонімних телеграм-каналів та системних фейків", – пише пʼятий Президент у соцмережах.
"Так само має піти і скомпрометований уряд. Натомість має запрацювати те, що будує державу: Конституція", – зауважив Петро Порошенко.
"Відповідаючи на заклик до єдності, хочу підкреслити — нам потрібна нова і якісна проєвропейська коаліція. Яка відповідно до Конституції сформує новий професійний уряд. Це важливий шанс для країни в надскладних умовах", – написав лідер опозиції.
серед усіх президентів Порошенко був крайщим і це тільки в порівнянні з іншими чи був за його часи тиск на провоохоронців і суддів, безумовно був, але в такому масштабі як при Єрмаку
у 2019р після перемоги Зеленського спочатку здавалось , що часи плотоядних минули і до влади прийшли травоїдні кролики... але за масштабами корупційних схем вони стали на рівень януковича(а може і гірше, бо той не крав під час війни)
чи буде коаліція єдності? 99,99% не буде, а що буде? поміняють кроваті в борделі
ЛАД написав:Я не представляю себе, чтобы в "ту" войну какая-то тыловая крыса могла открывать варежку на фронтовика.
как это похоже на ху.нтера, только один "ивакуировался" на 500ойро/мес а второй топит за "отдать что хотят/понять и простить" под обстрелами... так скоро дойдем и до "спровоцированного вторжения"...
Понимать нужно только то, что коррупция и тупость привела к потере территорий и сотен тысяч погибших. Каждый из нас сейчас там, куда привёл его собственный выбор. Ещё раз выберете вместо лётчика или врача- клоуна, потеряете ещё миллионы жизней. Ещё раз - потеряете всё, пока лоб не разобьёте всмятку. А если так ничему не научитесь, то кто тут виноват? Будете учить не украинский, а польский, немецкий, французский
Shaman написав:чисельність армії - ну ти спитав. більше 500 - це лише, якщо Європа буде платити. а так, скільки в інших країнах - й в нас стільки. але вангую іншу тему - ПВК. треба лише правильно цей процес організувати...
якщо хтось організовує процес з боку державу-відразу підозрюю сіру схему як дербанити бюджет (немає довіри до організаторів, зовсім) як приклад -тема виробництва дронів
стосовно чисельності армії, в США існує багато вакансій для цивільних (перелік професій величезний), людям які не носять на плечах погони платять трохи менше, тому треба переймати досвід інших країн
як приклад відома судоплавна компанія Maersk, років 20 тому сиділи в Данії датчани і вели нагляд за позицією суден в портах/морях (капітани кожного дня посилали свої координати, ETA/ETD з портів), за таку просту роботу чоловік в Копенгагені отримував десь умовно 2500-2700 євро (це про 2000-2005 рік), потім вони найняли замість одного датчанина двох філіппінок (за 700-800 доларів на місяць) і ті робили ту саму роботу дистанційно з Філіппін, але за менші гроші
Тому скажемо, капітана (бухгалтера) з окладом 60 тис грн, може замінити будь-хто з цивільних бухгалтерів з окладом 30к гривен