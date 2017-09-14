prodigy написав: сучасна церква(с США) в найкращому варіанті-це клуб по інтересам, чи робить вона щось погане? на 99% ні, робить корисні справи для людей
те, що існує на території колишнього совка(Україна, рф), я би навіть церквою не назвав (тим більше упц/рпц), яка ціль їх діяльності?
ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла. Хто заважає? Не лізьте туди куди вас не просять.
ЛАД написав: Они набрали новый состав бригады не за счёт какого-то рекрутинга в любой форме, а за счёт селекции среди "переляканих людей", "бусифицированных" ТЦК. Просто отсеивали "шлак" и отбирали лучших из того, что им предоставили "на полігоні". Остальные ("шлак") достались другим бригадам, у которых такой возможности не было. И речь не о "нацикофашиках", а о возможности появления их в будущем в случае поражения или "несправедливого мира".
Тут програшу мало. Запрос на штурмовиків в політиці зявляється не від сприймання народом результатів війни. Головне це погіршення матеріального положення мас і формування низового спротиву еліті. Але поки в Україні нема лівих течій і навіть нема діючих профспілок, націонал соціалізму теж не буде.
для націонал соціалізму потрібна розвинута націонал буржуазія, а не хуторо-гречкосійне-селянство, російськомовний пролетаріат, богообрана інтелегенція і все це в аграрній супердержаві (хоча тільки недавно кількість міського населення стало більше чим сільського)
ЛАД написав:В этой статье о боевых роботах ни слова. И вообще ничего конкретного. Общие рассуждения "на тему". Цель её написания и, тем более, опубликования на Лиге, а не в каком-то теоретическом журнале, мне не ясна.
статья лукавая - навести тень на плетень, запудрить мозги несомненный плюс - представитель нового украинского истеблишмента не чурается изучать труды врага - советских и русскиъ стратегов но пока общее впечатление об авторе - готов бусифицировать украинских женщин для комфорта в европе. вот встретил генерал украинскую беженку в Лондоне
Востаннє редагувалось fox767676 в Нед 30 лис, 2025 11:23, всього редагувалось 3 разів.
flyman написав:З такою логікою (селекція та відбір - це справа сатаністів), умовні ОМОН, Альфа, спецрозділи ГУР і т.д. і т.п. готові їх розсадники і їх треба ліквідувати якогомого скоріше (те саме стосується MAANG як гніздо технофашизму)
ставити на елітку можно коли нема масовості. А так ти просто зітреш альфу в окопній війні. Проблема затяжної війни це те що військо має швидко самовідтворюватись. На альфу потрібно якісний початковий матерял + готовити їх років 3. Коли почались масові війни, лицарі спішились і стали в піхотні ряди. Це по перше цементувало піхоту а по друге в піхоти появились гарантії, що поводирі при першому ж шухері не втечуть.
Banderlog написав:ну так берете умовного "стерненка" і "притулу" патріархами і вперед робити добрі діла
пане майор, спільноста Стерненка існувала задовго до повномасштабки, але після 24/02/2022 вона набула гласності і масштабності, і без твої порад робить добрі справи до речі на сайті фонду є багато вакансій для всіх зацікавлених https://www.sternenkofund.org/vacancies
пропоную переглянути , можете приєднаєтесь теж до добрих справ і ще гроши заробите за працю
По поводу численности армии и "ограничении её то ли 600 тыс, то ли 800 тыс. Богатая Германия планирует резко увеличить армию и сделать её сильнейшей в Европе.
На 2025 год общая численность Бундесвера составляет примерно 180 тысяч человек, из которых около 62 тысяч приходится на сухопутные войска. Это включает как профессиональных солдат, так и гражданский персонал, обеспечивающий логистику и поддержку. .......... По сравнению с соседями, как Франция с ее 200 тысячами, Германия держится на уровне, но планы на расширение обещают изменить эту картину, словно раскрывая крылья для полета в новую эру. .......... Германия амбициозно планирует нарастить сухопутные силы до 100 тысяч к 2029 году, удвоив текущую численность этого вида войск. Общая цель — достичь 203 тысяч регулярных солдат, плюс 260 тысяч резервистов, достигая 460 тысяч в потенциале(это к 2039году). Это часть более широкой стратегии НАТО, где Германия берет на себя лидерство в Европе, инвестируя 350 миллиардов евро до 2040 года. Представьте, как эта трансформация превращает армию из оборонительной в настоящего гиганта, готового к любым вызовам.
Министр обороны объявил о создании новых подразделений, включая киберзащиту и космические силы, что добавит тысячи должностей. Программы набора фокусируются на добровольцах, с опросами и мотивационными кампаниями, чтобы привлечь молодежь. Это не просто цифры — это инвестиция в безопасность, словно строительство крепости в эру неопределенности.