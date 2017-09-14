RSS
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:12

  Banderlog написав:
  prodigy написав:
  flyman написав:чому не йдеш на відкриту вакансію ?

маю справи, які потребують часу

станом на сьогодні не бажаю працевлаштовуватись,
а далі побачимо
так ми тож не хочем працювати :lol: та і стрьомний у вас якийсь поводир шо бігає за людями з ножем)

твій поводир звісно по-іншому - він лише гроші за нанопил відсуджує, непогані такі гроші :lol:
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:17

  prodigy написав:
  flyman написав:чекаю бухгалтерш філіпінок на аутсорс з окладом 30к
навіщо філіппінок, може ЛАД чи я згодяться, або ти -на 30к (чи навіть 25к, якщо 6 годин праці на день)
В мене є ще кращий варіант
Спрощення обліку....
1 Даєте в бригаду все що вона отримувала в попередні роки і не ведете ВЗАГАЛІ ніякого обліку...
2 Дозволяєте командирам підрозділів обмівнювати те що зайве(залишилось не використалось) на те чого не вистарчає
3 Облік вести за межами бригад (порівняльний між бригадами ) тільки того що ОТРИМАЛА бригада.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бачите, як злісні ухилянти
кепкую я з тебе а не з Олександра
  Shaman написав:але нападати треба на мене - бо
так на тебе, бо ти тут щоки надуваєш і дой..б..шся до військовослужбовців
  ЛАД написав:
  Будівельник написав:Простий аналіз самого повідомлення в якому присутнє словосполучення РЕПАРАЦІОННИЙ КРЕДИТ - вже каже про те , що виділити гроші вже і відразу ніхто не зможе.
Репарації - це після війни.
Верно, "репарації - це після війни".
Поэтому сегодня речь идёт о репарационном кредите. Нам хотят дать замороженные росс. деньги в кредит под будущие репарации.
Которые то ли будут, то ли нет.
По-моему, очень вряд ли. Репарации платят проигравшие войну.
Вот поэтому Бельгия и требует общей ответственности за эти деньги, чтобы при отсутствии репараций ей не пришлось одной отвечать за эти деньги.
Термин "репарационный кредит" не мой, а те, кому он не нравится, могут посмотреть, например, здесь - https://www.dw.com/ru/belgia-ispolzovanie-gosaktivov-rf-sorvet-mirnuu-sdelku-po-ukraine/a-74933640 или здесь - https://www.unian.net/economics/finance/reparacionnyy-kredit-ekonomist-raskryl-kto-dast-dengi-ukraine-13211007.html.
Чому ти
а - не вибачився за те що спочатку спотворив суть чужого вислову, а потім використавши це спотворення звинуватив у не вірності повідомлення?
б - чому забув використати цитування ввімкнувши дурника?
в - чому забув згадати повідомлення в якому вказано що 11,5 млрд євро Німеччина записала в свій Бюджет на потреби фінансування України в 2026 році?

От таких кілька чому й вказують на те що ти москальський пропоГандон.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:30

  Schmit написав:
  Xenon написав:Залужний:
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.
Він просто не вміє потужно аналізувати та будувати графіки по точках, як Будівельник.
А що з того що каже Будівельник-відрізняється від того що каже Залужний?
1 Я підтримую закінчення війни до того як москва згорить або педерація розсипеться.
2 Проблема заключається в тому що пуйло не хоче переставати воювати... тому нам треба зробити все щоб
війна з планової (а в період з 2022 по середину 2024 - москалі мали чим її фінасувати без потребу в залученні зовнішніх кредитів)
перетворилась в проблемну(зростання дефіциту бюджету в другій половині 2024 до 2 трлн рублів, в 2025 до 6 трлн рублів, в мене є надія що в 2026 буде 15 трлн рублів)
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:31

чого держава не може сприяти отримання Томосу? ..... в РПЦ церква взагалі майже державна структура - й що?
Мне нравится, как раз за разом "патриоты", которые категорически против раши и расейских порядков, ставят в пример именно их. :)
В РФ церковь "майже державна структура", значит, и нам нужно/можно так делать. :)
В Европе нередко происходят теракты со стороны мусульманских террористов. Отсюда вывод - Европа должна запретить мусульманство??
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:вывод - Европа должна запретить мусульманство??

Все правильно думаєте.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:42

  ЛАД написав:
чого держава не може сприяти отримання Томосу? ..... в РПЦ церква взагалі майже державна структура - й що?
Мне нравится, как раз за разом "патриоты", которые категорически против раши и расейских порядков, ставят в пример именно их. :)
В РФ церковь "майже державна структура", значит, и нам нужно/можно так делать. :)
В Европе нередко происходят теракты со стороны мусульманских террористов. Отсюда вывод - Европа должна запретить мусульманство??
А мені подобається як один совкок постійно пробує звинуватити Україну в тому що вона тільки частково повторює дії педерації..
Простий приклад
Педерація за 5 років ЗНИЩИЛА всі українські школи в Криму - і це захист прав російськомовних
Україна за 30 років поступово зменшувала кількість шкіл з російською мовою викладання нижче відсотка російськомовних - і це нацикофашисти роблять геноцид...
Педераційна церква залізла в Україну - і це збереження прав віруючих
Педераційна влада знищила всі церкви ПЦУ в Криму і Ордло - це захист держави...

Лад
Може труси -хрестик
Може якщо є приклади в яких педерація веде себе більш ганебно - то треба звинувачувати педерацію за ці вчинки і ХВАЛИТИ Україну що в неї більш поміркована політика по цим питанням
Адже війна у нас одна
Тому якщо ворог заходить ЗА МЕЖІ а ми дартаньяни... то ми програємо
Чи це якраз те що ти хочеш бачити? Щоб ми програли і ти тоді заявив що ти ж казав....
Отсюда вывод - Европа должна запретить мусульманство??
В певних країнах Європи (+Канада) пробують заборонити ходіння в хіджабі бо цим користуються терористи...
Тому
або мусульмани самі винищать своїх терористів, або змушені будуть враховувати традиції країни куди вони приїхали.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 14:49

  Xenon написав:Залужний:
Умови не стають кращими»: Залужний підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією.

«Ми прагнемо повної перемоги – розпаду російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового припинення війни (на роки), це поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, реформи, відновлення, економічне зростання, повернення громадян».

Залужный не "підтримав припинення війни без «повної перемоги» над росією".
Он только допустил такую возможность.
При этом не считает это прекращением войны, а только прекращением военных действий. Временным.
Понимаю, что читать статью Залужного лень, проще поглощать пережёванную кем-то пищу. :) Вот более полная цитата:
Отже, коли ми ведемо мову про перемогу, треба чесно сказати так: перемога – це розпад Російської імперії, а поразка – повна окупація України через її розпад. Все решта – просто продовження війни.

Ми, українці, звичайно, прагнемо повної перемоги – розпаду Російської імперії. Але не можемо й відкидати варіант довгострокового (на роки) припинення війни, бо саме це надто поширений в історії воєн спосіб їх завершення. Разом з тим мир, навіть в очікуванні наступної війни, дає шанс на політичні зміни, на глибокі реформи, на повноцінне відновлення, економічне зростання, повернення громадян.
Крупный шрифт не мой, так в оригинале.
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:01

В певних країнах Європи (+Канада) пробують заборонити ходіння в хіджабі бо цим користуються терористи...
Тому
або мусульмани самі винищать своїх терористів, або змушені будуть враховувати традиції країни куди вони приїхали.
Запрет на хождение в хиджабах совсем не то же самое, что запрет мусульманства.
В Коране нет требования о хиджабах.

Простий приклад
Педерація за 5 років ЗНИЩИЛА всі українські школи в Криму - і це захист прав російськомовних
Україна за 30 років поступово зменшувала кількість шкіл з російською мовою викладання нижче відсотка російськомовних - і це нацикофашисти роблять геноцид...
Педераційна церква залізла в Україну - і це збереження прав віруючих
Педераційна влада знищила всі церкви ПЦУ в Криму і Ордло - це захист держави...
А сколько было украинских школ в Крыму?
В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?
А в Крыму и ОРДЛО были приходы ПЦУ?
Церкву утворено 15 грудня 2018 року на Об'єднавчому соборі українських православних церков,[17], шляхом реорганізації Київської митрополії, відновленої у складі Вселенського патріархату 11 жовтня 2018 року.

Если росс. войска устроили Бучу, то мы должны были сделать что-то близкое в Курской области?
Если росс. войска издеваются над нашими военнопленными, мы должны поступать аналогично с их военнопленными?
В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?
