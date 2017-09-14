RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16008160091601016011
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:14

  ЛАД написав:Если росс. войска устроили Бучу, то мы должны были сделать что-то близкое в Курской области?
Если росс. войска издеваются над нашими военнопленными, мы должны поступать аналогично с их военнопленными?
В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?

Шось мені підказує, шо якби за обстріли Києва були відповідні обстріли мацкви, то переговори про мир йшли б жвавіше :wink:
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:В чём ещё мы должны взять пример с врага по мнению "патриотов"?
На період війни
1 Впертих ладів загнати в табори без доступу до засобів масової інформації , годувати як в блокадному Ленінграді поки не зрозуміють що використання російської в ЗМІ (так само як підтримка російських наративів) шкодить Україні
США в 1940-1945 так зробили з японцями
І це краще(гуманніше) ніж вбивати за використання української як це роблять москалі на захоплених територіях
2 Обкласти всі секти які не переєструвались як релігійні організації по Закону України- земельним податком + електроенергія по комерційним цінам+оподаткування доходів священослужителів-такі самі як для простого працівника в Україні.
Якщо це бізнес (нехай навіть на вірі) - то бізнес оподатковується
До речі
Психологи які надають психологічну підтримку чомусь не вимагають для себе звільнення від оподаткування.

Далі продовжувати?
Як би мої пропозиції на порядок гуманніші ніж те що творять твої працедавці, але ж тебе зараз слина захлисне і очі кровью нальються....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27437
З нами з: 15.01.09
Подякував: 293 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:16

ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10333
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1488 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BIGor написав:ь в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жо

Сфокусуйтесь на вашій новій батьківщині
Заради вас у 2014 запровадили обмеження рос.мови, декомунізацію, глорифікацію оунупа та інший булшіт, але це не як стимулювало вас встати на захист набутих ідейних здобутків
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4845
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:20

  BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? ......

А кто говорит, что прямо таки "має"? - на каком удобнее/хотят - на том пусть и учатся... Как-то в той же Канаде этот вопрос умудрились решить не запретом ;)
_hunter
 
Повідомлень: 11053
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:35

  BIGor написав:ЛАД не доганяєш щось, чого українська більшість в своїй країні має вчитися мовою російського меншинства? Та і рос. мова - це не те що зараз треба вчити - це мова мату, АУЕ культури і зеківської культури. За останні 35 років кацапи не випустили жодної технічної книги.

Из-за этой реплики специально отлистал ( обычно просматриваю вскользь) страницу -две назад в поиске якобы призыва ЛАДа обучать некое большинство на языке некого меньшинства. Напрасно потратил время.
serg1974
 
Повідомлень: 933
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 15:36

Що скажете, шановне панство?

"Трамп зробив гучну заяву про закриття повітряного простору біля Венесуели.
Фактично, це є передвісником нанесення ракетних ударів. В той же час, він зробив цей крок напередодні візиту Віткоффа до Москви з новим планом по нам, де не враховані ключові позиції путіна. Фактично, заява Трампа по Венесуелі відбулась після виступу путіна, де він фактично послав новий план, і перед приїздом Віткоффа.
путін зараз діє в простій логіці: битись поки стане сил, забрати по максимуму, тоді погодитись на мир, почати знову продавати нафту і відбудувати розгромлену армію та втримати економіку рф від колапсу. Він вірить, що в будь-який момент може повернутись на світовий ринок і гроші знову рікою потечуть в рф. Розпакування венесуельської нафти ставить хрест на цих планах. Вона зіб’є ціну і витіснить російську нафту з західних країн, і відповідно, путін ніколи вже не побачить тих доходів, які були до цього.
Тому я думаю, що Трамп ходить цією картою, з метою переконати путіна погодитись на оновлений мирний план, з якого прибрали пункти про передачу незахоплених територій Донбасу. І мушу сказати, що я вперше думаю, що в кремлі серйозно задумаються перед тим, як в чергове послати Трампа. В будь-якому випадку все рухається до завершення. Нам треба протриматись 3 місяці."
https://opinions.glavred.net/vse-dvizhe ... gxNjI2MjA3
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5968
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1213 раз.
Подякували: 1338 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16008160091601016011
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 162290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358536
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051466
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (5180)
30.11.2025 14:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.