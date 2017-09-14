RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16013160141601516016
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:15

  Water написав:
  ЛАД написав:И 56 или 57 вы говорили и писали исключительно по-русски.

Хто вам таке сказав? У моряків англійська першочергова.
Он не круглый год был в рейсе.
И, насколько понял, команда часто бывала русская.

А в чому питання? Ввести другу державну, її ніде не вивчать, хай в побуті спілкуються. Якщо офіційний лист російською- відповісти російською.
Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.
Прямо цікаво, як ви за інших все вирішуєте.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37763
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5376 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:19

  ЛАД написав:
  Water написав:Хто вам таке сказав? У моряків англійська першочергова.
Он не круглый год был в рейсе.
И, насколько понял, команда часто бывала русская.

А в чому питання? Ввести другу державну, її ніде не вивчать, хай в побуті спілкуються. Якщо офіційний лист російською- відповісти російською.
Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.
Прямо цікаво, як ви за інших все вирішуєте.

За кого за всіх? Москальська мова для вивчення не потрібна, хто хоче вивчать- вивчає з репетиторами. Це досвід Грузії.

UPD: І російськомовна команда на судні до дупи, там спілкування з портом якою мовою? Тож й воно.
Востаннє редагувалось Water в Нед 30 лис, 2025 21:28, всього редагувалось 1 раз.
Water
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:21

  _hunter написав:
  Water написав:
  Shaman написав:це питання буде. але гадаю максимум буде лише там, де кількість російськомовних перевищує певний рівень. й на мою думку тоді треба питання про українську на ТОТ обговорювати...

...... Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.

Власти на такое никогда не пойдут: народу еще легче мигрировать будет :wink:

Та навпаки, майстру, який володіє англійською, простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном.
Water
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:27

  Water написав:
  _hunter написав:
  Water написав:...... Основні мови- українська та англійська, максимально вивчать, викладать.

Власти на такое никогда не пойдут: народу еще легче мигрировать будет :wink:

Та навпаки, майстру, який володіє англійською, простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном.

Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку) :wink:
_hunter
 
Повідомлень: 11056
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:31

  _hunter написав:Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку) :wink:

так будуть спасать демографію не палками і не пальцями
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:35

  flyman написав:
  _hunter написав:Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку) :wink:

так будуть спасать демографію не палками і не пальцями

Так ото ж бо: "спасатели" скорее всего будут заменять цепочки целиком - нафига им с каким-то туземным "мастером" общаться. Ну и прям. вряд ли они на чистокровном english-е шпрехать будут - в таком случае они бы давно в тот же ЮК подались...
_hunter
 
Повідомлень: 11056
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 492 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 21:42

  _hunter написав:
  flyman написав:
  _hunter написав:Именно. И еще простіше спілкуватись з Бангладешом, Непалом, та іншими Індіями з Пакістаном - в Бангладеше (и дальше по списку) :wink:

так будуть спасать демографію не палками і не пальцями

Так ото ж бо: "спасатели" скорее всего будут заменять цепочки целиком - нафига им с каким-то туземным "мастером" общаться. Ну и прям. вряд ли они на чистокровном english-е шпрехать будут - в таком случае они бы давно в тот же ЮК подались...

Їм до UK скоріш за все не так просто податись, а English вони знають неслабо, бо в Індії це додаткова мова. Звісно свій акцент, як й у інших, наприклад французів.
Water
 
Повідомлень: 3585
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 22:00

генезис від Славентіуса

генезис від Славентіуса
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 41647
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2869 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Нед 30 лис, 2025 22:54

  flyman написав:генезис від Славентіуса

Бровари порожняк не гонять
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4845
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16013160141601516016
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 162487
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 358737
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1051669
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.