Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:41

  budivelnik написав:Як навіть тим хто говорив французською в 1945 брили наголо голови і роздягали на площах тільки за те... що ті спілкувались з німцями під час німецької окупації..


У них не было русскоязычных фронтовиков - я посмотрю как у Вас получится их перевоспитать после войны.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 22:51

  GALeon написав:
fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років.
А шо сталося? :wink:

Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти.
Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg.
Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.

https://censor.net/n3587954

Так-с, де Андрик777 з його казками про міцну економіку рф?
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:00

2-3 тижні

  fler написав:
  GALeon написав:
fler написав:Форбс пише, що російські інвестори перевели 237 млрд фублів за 9 місяців 2025 р за кордон, брокерам-нерезидентам. Це максимальний обсяг коштів за останні 7 років.
А шо сталося? :wink:

Росія готується до першого випуску суверенних облігацій у юанях – крок, що підтримує прагнення Китаю зміцнити міжнародний статус своєї валюти.
Міністерство фінансів РФ планує приймати заявки на двочастинні облігації на внутрішньому ринку з 2 грудня, повідомляє Bloomberg.
Москва, маючи дефіцит бюджету та обмежений доступ до фінансування у доларах та євро, зацікавлена в збільшенні позик у юанях, оскільки різке зростання профіциту торговельного балансу з Китаєм створило надлишок цієї валюти у російських експортерів.

https://censor.net/n3587954

Так-с, де Андрик777 з його казками про міцну економіку рф?

2-3 тижні.
бо не вводять для ФОП 20% ПДВ
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:06

Для тех, кто думает, что в Украине в принципе так же, как в рашке, только с мовой.
Вот такого у нас нет. По крайней мере пока.
Очень точное повествование. А то многие считают, что в оккупации за ними не придут.

Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:12

Санкции в действии.
БАГДАД, 1 дек. Министерство нефти Ирака пригласило американские нефтяные компании разрабатывать крупнейшее месторождение на юге страны - "Западная Курна 2" вместо попавшей под санкции США российской компании "Лукойл" на фоне ее намерения выйти из проекта, говорится в полученном РИА Новости заявлении министерства.
.......Министерство указало, что "расширение участия американских компаний в развитии нефтяного сектора Ирака подчеркивает стратегическое значение страны на мировых энергетических рынках и способствует диверсификации международного опыта в нефтяных проектах, тем самым обеспечивая и поддерживая экономические и стратегические интересы Ирака".

Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.

"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
https://nangs.org/news/upstream/irak-nashel-zamenu-lukojlu-v-razrabotke-zapadnoj-kurny-2
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:16

СТАМБУЛ, 1 декабря. Атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне Турции, свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Их невозможно оправдать, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган после заседания кабинета министров, которое прошло под его председательством. Трансляцию вел телеканал TRT Haber.

"Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации. Мы никоим образом не можем оправдать эти нападения, которые угрожают безопасности судоходства, жизни и окружающей среде", - сказал Эрдоган.

"Мы пристально следим за событиями последних недель, направленными на прекращение войны [на Украине], и при каждой возможности заявляем о нашей готовности внести необходимый вклад в этот процесс", - отметил президент Турции.
https://nangs.org/news/midstream/erdogan-ataki-na-suda-v-chernom-more-svidetelstvuyut-ob-obostrenii-situatsii

P.s. Здесь - https://www.reuters.com/world/middle-east/turkeys-erdogan-says-attacks-black-sea-commercial-ships-unacceptable-2025-12-01/ - высказывание Эрдогана зыучит более резко.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 02 гру, 2025 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:21

ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.

В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой
https://nangs.org/news/markets/currency/stoimost-natsionalnoj-valyuty-irana-dostigla-rekordno-nizkogo-urovnya
И ничего, живут.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:34

  Schmit написав:
То що, "Йyля, Йyля!"?


эту жирную суку изувечить надо
свинью резать
как минимум должен сгинуть вслед за портновым, кивой, *г****, балашовым, арестовичем, монтян, березой
сраные активисты уничтожили мою страну
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:40

  ЛАД написав:
ТЕГЕРАН, 1 дек. Стоимость национальной валюты Ирана достигла рекордно низкого значения за всю историю исламской республики, установившись на отметке 1,19 миллиона риалов за один доллар, сообщает ряд иранских сайтов, отслеживающих рыночный курс валюты.

Иран переживает период высокого уровня инфляции (по данным главы ЦБ Ирана Мохаммада Фарзина, уровень годовой инфляции достиг 38,9%), национальная валюта, риал, стремительном ослабляется. Так, в сентябре-октябре 2025 года иранский риал достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару: один доллар стоил порядка 1,17 миллиона риалов по неофициальному курсу. Несколько лет назад - до выхода США из ядерной сделки в мае 2018 года - неофициальная стоимость доллара составляла порядка 50 тысяч риалов.

В конце ноября президент Ирана Масуд Пезешкиан на фоне высокой инфляции издал указ о деноминации валюты. Национальной валютой
https://nangs.org/news/markets/currency/stoimost-natsionalnoj-valyuty-irana-dostigla-rekordno-nizkogo-urovnya
И ничего, живут.


В эту игру можно играть только когда большинство нужд покрываются внутренним производством. Типа как было в СССРе 70х - пофиг было сколько там реально стоил доллар, поставили 61 копейку для единиц командировочных, а остальные посидят без джинсов и кока-колы но и с голоду не помрут. А в стране которая импортирует большинство товаров так не поиграешь.
Повідомлення Додано: Пон 01 гру, 2025 23:54

Поляки орлы.
Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал власти Германии как можно скорее выплатить компенсации еще живущим жертвам немецкой оккупации во время Второй мировой войны. "Поторопитесь, если вы действительно хотите совершить этот жест", - заявил он в понедельник, 1 декабря, на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) после германо-польских правительственных консультаций в Берлине.
.......В то же время "с точки зрения Германии вопрос о репарациях уже много лет назад решен как юридически, так и политически", добавил немецкий канцлер.

Туск возразил, что ему известно о позиции о соблюдении Берлином формального дипломатического акта 1950-х годов, касающегося выплаты компенсаций. Вместе с тем отказ от репараций, принятый коммунистическим руководством Польши в 1953 году, "не был решением в интересах польского народа, поскольку польский народ в то время не имел права голоса", подчеркнул он. Поэтому в Польше "все без исключения" согласны с тем, что страна не получила никакой компенсации за потери и преступления времен Второй мировой войны, добавил Туск.
https://www.dw.com/ru/tusk-prizval-merca-k-skoroj-vyplate-kompensacij-zertvam-nacistskoj-okkupacii/a-74974765
Аргументация вполне в духе большевиков, отказавшихся выплачивать долги царского правительства.
При этом они ещё настроены на "совместную защиту восточных границ":
Кроме того, германо-польские консультации были направлены на углубление отношений в сферах обороны, экономики и инфраструктуры. Туск назвал результаты встречи "историческими изменениями" и в особенности подчеркнул "всеобъемлющее польско-германское сотрудничество в области защиты восточной границы Европы". Мерц заявил, что Германия и Польша являются "незаменимыми соседями и партнерами".

Аппетиты у Польши неплохие:
Предыдущее консервативное правительство Польши, сформированное партией "Право и справедливость" (ПиС), ранее требовало от Берлина 1,3 трлн евро в качестве репараций. В сентябре 2022 года лидер ПиС Ярослав Качиньский заявил: "Политики не уточнили, каким будет объем компенсаций, которые выплатят примерно 40 тысячам поляков, пострадавшим от немецкой оккупации в годы Второй мировой войны.
.....Германия никогда не отвечала за свои преступления против Польши; немецкая историческая политика преступлений против польской нации не была принята. Мы должны стремиться восстановить самосознание немецкого народа".
https://www.dw.com/ru/prezident-polsi-nastaivaet-na-reparaciah-za-napadenie-nacistskoj-germanii/a-70103860
1,3 трлн евро на 40 тыс. человек это по 32,5 млн. на человека. Неслабо.
При этом сегодня они уже говорят о 50 тыс. человек. Чем дальше от войны, тем больше живых жертв?
О том, сколько они получили денег от ЕС (а это в значительной мере немецкие деньги), вспоминать не надо?
