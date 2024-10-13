moveton написав:Так там же всё равно "Заявки на операції з ОВДП, подані у вихідні дні, перший день місяця чи останній день кварталу, виконуються наступного робочого дня".
Вчора в перший день місяця оформив в п24 купівлю, аж сьогодні вечером зняли гроші, але в портфелі ще не появились. Ціна вчорашня. Якщо не рахувати технічні проблеми, то тепер і в перший день оформляється покупка.
А вот может и стоит посчитать. ICU в последний раз, когда так на день залипла, тоже так на день цену продлило. Без проблем может и не будет. Но в общем, днём раньше, днём позже - это мелочи.
asti написав:У когось пройшла купівля облігацій у Приваті сьогодні? Бо в мене досі в обробці висить))
Є контакт. Купівля пройшла в 15.52. Оформлював замовлення правда ще в п'ятницю ввечері....
В мене близько 19 години пройшло 2 заявки з трьох - а третю (останню) чомусь відхилили, прийшло сповіщення у додаток, що це відбулося з технічних причин і впродовж години зі мною зв'яжуться для з'ясування обставин, але вже півтори години минуло і тиша...
І до речі абсолютно не подобається новий функціонал на їх сайті щодо цінних паперів - раніше у портфелі показувало скільки всього в мене того чи іншого паперу є, і зазначався не лише номер облігації як зараз, а й дата погашення та ціна за яку її можна продати, а тепер показує шматками - по скільки паперів я купував у свій час ту чи іншу облігу, а загальну кількість маю рахувати сам - це архі незручно! 😡😡😡
asti написав:а загальну кількість маю рахувати сам - це архі незручно!
А какая разница? Один фиг не одним же брокером ограничиваться. Значит всё равно всё своё заводить в какой-нить https://ovdp.in.ua или https://firekit.space/ или ещё какой аналог (мне, например, удобнее просто в питоновский скриптик вписывать, а не париться с вебом и ограничениями чужих решений). Правда, пока руками или парсер веб странички рисовать, но тут уж для повышения удобства требуйте с Привата API, согласно уже действующего закона о open banking
spiridonwot написав:Добрий вечір. Маю питання. Є необхідність достроково продати ОВДП в Сенс. Можу продати або 234215 по 1061,81, або 235378 по 1046,61. Калькулятор показує, що в першому випадку банк у мене їх викупить по дохідності 16,60 YTM, а у другому - 16,92 YTM. Тобто, мені варто обрати перший варіант з меншою дохідністю продажу для банку?
Цікаве питання. Якщо вважати, що в цій грі у банка і Вас протилежні інтереси, то Ваша логіка має право на існування. Але я б орієнтувався на свою дохідність, а не на дохідність банку. Особисто моя дохідність YTM по 234215 зараз знижується, хоча і в незначній мірі. Тобто її достроковий продаж для мене є доцільним. Можу припустити, що у Вас ситуація схожа. 235378 у мене немає, тому порівняти їх не можу. Проте, малоймовірно, що по ній дохідність нижче або вона швидко падає. Тому, гадаю, Ваше рішення правильне.
Я б додав до задачі дату/ціну купівлі, порахував IRR по обом паперам за час тримання і вибрав би для продажу той, у якого IRR вище.
У мене дата/ціна купівлі враховуються у формулі дохідності. Щодо IRR згоден. Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
AlexTk написав:Але, здається, яе не крути, виходить, що продавати треба той, який раніше погашається.
Це не є очевидним. В залежності коли купувалися, по якій дохідності можуть бути варіанти як на користь 234215, так і на користь 235378
При виборі паперів щодо дострокового погашення, особисто я, перш за все, спираюся на порівняння розрахункової дохідності облігації на момент її купівлі та реалізованої дохідності на момент дострокового продажу (по окремих ОВДП реалізована дохідність на певний момент може бути навіть досить суттєво вища за розрахункову загальну дохідність облігації), а також динаміку щодобової зміни ціни зворотнього викупу паперу.