Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:45

  trololo написав:
  Letusrock написав:, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 15:49

  Banderlog написав:
  trololo написав:
  Letusrock написав:, я проти того щоб заради нього зменшувати армію
а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?

В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:00

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  trololo написав:ви заперечуєте, що сталін вбив голодом 10 мільйонів українців? чи сумніваєтесь в кровожерливості пуйла? не зрозумів що вам не сподобалось
заперечую. Яка кількість українців жило в усср в 1930р? Ви в 21 столітті не можете перерахувати живих а зїдених в 32 перерахували? :lol:

легко заперечувати, коли твої родичі ласували хлібом
а твої предки ласували сусідськими дітьми? :lol:
2
1
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:13

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:а як ви думаєте нас по домам відпускати якщо не зменшувати армію?

В мирное время вояки и так не в окопе, а на полигоне рядом с домом будут служить. Только я не понимаю что за цифра 600 ? Бюджет мирного времени не потянет такую армию, ЕС будет платить ? или как ? Или идём по пути КНДР, жрать брюкву как расплату за высокую милитаризацию ?
P.S. Если ЕС будет платить приличные бабки, то на контракт в армию мирного времени будет много желающих можно и миллион будет собрать. А вот если собрать 600 и не платить...

>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше 8) ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать". :roll:
2
Повідомлення Додано: Сер 03 гру, 2025 16:22

  _hunter написав:>>> Только я не понимаю что за цифра 600 ?
Никто - кроме местных нэзламныков - не понимает. Они же - очень против этого ограничения: нужно 0.8 (а лучше 8) ляма минимум...
И да - один местный "практик" так прямо и заявляет: "ЕС и будет всю эту толпу содержать". :roll:

атопутіннападьот
