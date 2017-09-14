RSS
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 16:59

  Banderlog написав:
  Shaman написав:інфо від наших що тоді, що зараз була й про важкі бої, й просування. оточення так, немає. з логістикою біда. а побрехеньки руських про повне захоплення так й виявились побрехеньками.

тобі краще видно, чи в нас викривлена інфо? я не зустрічав явних фактів - на відміну від руських. а те, що ти перекручуєш мої дописи - показує, що ти розумієш, що дав в штангу - але визнати це немає сил 8)

а про Голодомор - не здивуюсь, якщо теж вважаєш - просто голод стався - але розуму вистачає не писати це. кілька мільйонів померло. ще кілька поїхало в ГУЛАГ. когось розстріляли.

й головне питання, що вас тригерить - невідомо, від дій якої влади - сталінської чи нацистської загинуло більше українців...

з логістикою біда це і є оточення в якійсь мірі. :lol: назви це у вогневому мішку, якщо тобі легше.
В той час ще можно було дати команду на відхід військ з покровська зараз це вже смислу не має.
Введенням нових підрозділів не вдалось деблокувати.
мене не тригерить. Відомо. Більше вбили фашисти.
Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці.
Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.

якщо ти про вивід військ - то це питання регулярно піднімається. й це важке рішення. знову ж таки є військове керівництво, яке приймає такі рішення - в нас немає відповідної інфо - гадаю навіть в тебе.

то ніяк не міг порахувати, а тут раптово зміг. а я кажу - невідомо. ти навіть цифр назвати не можеш.

хто там ще був в союзниках німців? угорці? румуни? словаки? щось що тоді, що тепер - є деякий повтор...
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:03

  Letusrock написав:
  Xenon написав:
❗️США зрадили Україну та Європу, і грають в політичні ігри з союзниками, а Віткофф і Кушнер небезпечні для Зеленського і України,Der Spiegel публікує подробиці телефонної розмови, яка відбулася напередодні між Макроном, канцлером Німеччини Мерцом, президентом Фінляндії, генсеком НАТО і Зеленським
▪️Макрон попередив Зеленського в розмові, що США можуть втрутитися в питання територій без надання гарантій безпеки і використав слово «зрада».
▪️Зеленський повинен бути дуже обережним в найближчі дні, зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і додав: «США грають в ігри — і з вами, і з нами».
▪️Президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що «ми не можемо залишити Володимира Зеленського з цими двома людьми», маючи на увазі Кушнера і Віткоффа.
▪️Генсек НАТО Марк Рютте висловив згоду і наголосив на необхідності захищати Зеленського.

коаліція балаболів - балакали, балакали, сіли та й ...
P.S. Поросята сказали своє рішуче ні кровожерливим планам мясника та вовка стосовно баранини, і пообіцяли баранчику підтримку "до кінця"

не тільки балаболів, а і балаболів жлобів чахликів, котрі трусяться над своєми європейськими цінностями в ЄСБ
  Banderlog написав:Це тебе тригерить від того, що фашисти це не тільки німці і італійці, це народи єс. А комуністи це не тільки євреї і росіяни це народи ссср в тому числі і українці.
Понятно що було трохи комуністів і в європі та фашистів в ссср, зокрема і серед українців, но то не принципово.


ти часом Дугіна із Солжєніценим не прийняв забагато?
пора починати про духовні скрєпи та істінне православіє та загнивающій запад с ростльонкой та содомієй
Re: Напад росії і білорусі на Україну

«Надзвичайно складний етап оборони»: Сили оборони утримують північну частину Покровська — Сирський
