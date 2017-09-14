Shaman написав:

інфо від наших що тоді, що зараз була й про важкі бої, й просування. оточення так, немає. з логістикою біда. а побрехеньки руських про повне захоплення так й виявились побрехеньками.тобі краще видно, чи в нас викривлена інфо? я не зустрічав явних фактів - на відміну від руських. а те, що ти перекручуєш мої дописи - показує, що ти розумієш, що дав в штангу - але визнати це немає сила про Голодомор - не здивуюсь, якщо теж вважаєш - просто голод стався - але розуму вистачає не писати це. кілька мільйонів померло. ще кілька поїхало в ГУЛАГ. когось розстріляли.й головне питання, що вас тригерить - невідомо, від дій якої влади - сталінської чи нацистської загинуло більше українців...