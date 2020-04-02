RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 16:56

  Бетон написав:
  maniachello написав:
  Бетон написав:самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"

а что такое было в 2019? :shock:
не помню я пустого города в 2019 :roll:

2 апреля 2020 г
2 часа дня
Еду по пустому городу. Жутковато

Зображення

Часи ковіду, по центру той SkyTower до сих пір недобудова? Читав що на ньому якісь комерси жухнули державу на мільярди гривень.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10345
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1490 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 04 гру, 2025 17:24

  Бетон написав:
  maniachello написав:
  Бетон написав:самий страшний комшар, це прокинутись, як в 2019 або в 2022 і їхати пустим містом немов Том Круз у Нью Йорку у фільмі "Ванільне Небо"

а что такое было в 2019? :shock:
не помню я пустого города в 2019 :roll:

2 апреля 2020 г
2 часа дня
Еду по пустому городу. Жутковато

Зображення

Местность не смог опознать. Но, видимо, это вдоль скоростного трамвая.
Может в 2020 такое и было по этому маршруту, не знаю. Я не понял насчёт 2019 :lol:
Зато знаю, что торчал во время ковида в обычной пробке на Осокорках у въезда на Южный мост. :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 416
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 59 раз.
 
Профіль
 
