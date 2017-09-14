|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:44
Schmit
Додано: Чет 04 гру, 2025 19:46
candle645 написав:
Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
шо в на наших територіях існувало це одна справа, інша яке відношення до того мали наші предки.
Національний (етнічний) склад Львова напередодні Другої світової (≈1939 р.)
Поляки — близько 49–50%
Євреї — близько 30%
Українці — близько 15–16%
Інші групи (німці, вірмени, чехи тощо) — близько 3–5%
Banderlog
2
1
Додано: Чет 04 гру, 2025 20:20
candle645 написав: Banderlog написав: flyman написав:
Тільки не "фашистів", а "націонал-соціалілістів".
Селяни-хуторяни, не є для цього придатним грунтом, а як ти замітив, міщани-буржуа є. Україна тільки недавно стала демографічно більш урбанізованою вцілому (Донбас швидше нацифікувався та самоідентифікувався).
не бачу різниці. Між фашизмом і нс. В україні були міста, тільки укукраїнців в містах було мало. В цьому плані в росіян було більше підгрунтя для європейкості в розумінні того часу
Взагалі-то в Україні сотні років існувало Магдебурзьке право, а на болотах - власний прототип демократії (причому правильної - з майновим цензом) - Великий Новгород по суті знищили задовго до того як почали нищити Україну.
Магдебурзьке право існувало в середньовічній Європі. До чого тут В.Новгород? Давай згадаєм Рим, Візантій, Фіви з Афінами.
Про нації це вже після ВФР в Парижі. Весна народів 1848р.
flyman
