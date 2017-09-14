Додано: Чет 04 гру, 2025 22:57

Господар Вельзевула написав: Banderlog написав: Семантика російська, но сперечатись з ним не буду. В настрій він попав.

Хіба про то мож посперечатись , шо хоть тема ху-ва, все кінчиться сзч раніше ніж розвалиться рф чи мені стукне 60.

І якби я був в покровську місяць тому, я б вже був дома.)

в мене все з точністю до навпаки, просять гроші в запоріжжі цивільні коли іду в формі)Хз, чесно кажучи я трохи потєряв связь з реальністю і погано собі уявляю бюджет маленького українця...В нас солдат тиловик заробляє приблизно 45 тисяч. Чи компенсує він цими грошима свою відсутність дома? Думаю- да. Мало б вистачати. Но враховуючи що тут тилове життя на самозабезпеченні не певен шо він копить капітал.)Щодо тиловика в дніпрі, якщо це не пво і тцк то десь тисяч 25 мають платити.. так шо сімейному дядькові до бомжа не далеко.А ті хто випав з обойми і лічуться більше положеного сроку, там реально бомжі, можете не сумніватись.Зараз давно військових в тилових регіонах не бачив, зимою 23 коли формувалась бригада, їздив по різну зброю і приблуди, ну і троха роздавав гостинці.Люди реально втішні від 2х бутилок горілки і тушонки дядькові, чи коробки цукерок і дешевого вина тьоті.Сумніваюсь що вони далеко втекли від районних вчителів і лікарів.