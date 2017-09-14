RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Возможно, что если бы нам в 2022-начале 2023 дали всё, что необходимо (если это "всё" было в реальности), то сегодня "реалии на земле" выглядели по-другому. Но только "возможно".

ИМХО ні. Треба було просто рубати економіку москалів під нуль. Навіть ціною "рік не поторгувати з Китаєм". і "нафта по 200$"
А замість цього видавали поступові санкції, які діють більше як вакцина.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в П'ят 05 гру, 2025 16:05, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
Повідомлень: 5732
З нами з: 29.07.22
Подякував: 915 раз.
Подякували: 641 раз.
 
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:05

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:Це не США так вирішили, так вирішив путін.
У вас в усьому винуватий путін, але в питаннях коли він дійсно винуватий - у вас винуваті ... США. :D
Плохо, что сейчас нет такого предмета как истмат.
Так вирішили не США и не Путин, это объективная реальность.
США тримали на своїх плечах весь світовий порядок после 2 МВ, когда они имели подавляющее превосходство во всём. В результате войны национальный доход США вырос вдвое, в то время как экономики других стран были чуть ли не полностью разрушены. "В 1945 году доля Соединенных Штатов в мировом производстве выросла до 60%, доля в мировом экспорте – до 40%." (https://finance.ua/goodtoknow/usa-ekonomiczne-zahoplennia-svitu#headline_11).
"В 1938 году золотой запас США составлял 13 000 тонн. В 1945-м - 17 700 тонн. А в 1949-м - 21 800 тонн. Абсолютный рекорд! 70 процентов всех мировых золотых резервов той поры." (https://www.economics.kiev.ua/index.php?id=578&view=article#).
За прошедшие 80 лет мир изменился. США по-прежнему остаются самой развитой страной мира, но подавляющее превосходство они утратили. Как экономическое, так и военное.
И сегодня они уже просто физически не могут "тримати на своїх плечах весь світовий порядок".

P.s. Интересная статья - "Как мы победили: экономический прорыв Америки во время Второй мировой войны" - https://prospect.org/1992/10/01/way-won-america-s-economic-breakthrough-world-war-ii/. Статья большая, цитировать не буду. Рекомендую.
Одна только цитата, хотя у некоторых может создать искажённое представление:
На какое-то время правительство стало покупателем половины всех товаров, производимых американским народом. Однако, замечательный и малооценённый факт заключается в том, что, хотя вмешательство правительства было гораздо более глубоким, чем в Первую мировую войну, путём введения контроля над заработной платой и ценами, дополнительных налогов, сбора средств через военные облигации, нормирования товаров и принуждения промышленности работать на военное производство, Рузвельт добивался создания атмосферы партнёрства, а не просто навязывал государственную волю

Статья старая, ещё 1992 года. Очень жаль, что у нас не только владельцы магазинов, но и люди, управляющие страной, такого не читали. США тогда заботились не о росте услуг, а о росте производства оружия.
Контроль над заработной платой и ценами, а также нормирование обеспечивали полную занятость и дефицит, не приводя к инфляции или накоплению запасов как побочному эффекту.

В нас закони мирного часу із КУ на паузі, але не стан війни, тому дороги в Буковель і т.п. і т.д.
flyman
Повідомлень: 41702
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1619 раз.
Подякували: 2870 раз.
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:15

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки

Единственная дурость - недооценка людоедства кремля, который как оказалось готов любой свой провал в внешней политики затыкать войной не считаясь с жертвами и разрушениями.
Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?
И не забывайте, что когда они начинали войну, на такие жертвы и разрушения они не рассчитывали. Планировали лёгкую прогулку. СВО.

Всё правильно, любой провал заткнуть войной - "маленькая победоносная война"

Так в 1904-1905 годах было с Японией, тоже планировали "лёгкую прогулку".
А до этого Кры́мская война́ 1853—1856 годо́в
И отгребли

Ничего не меняется
Востаннє редагувалось pesikot в П'ят 05 гру, 2025 16:18, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 12816
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:18

  ЛАД написав:Какие провалы внешней политики они решили заткнуть войной?

Потеря политического контроля над Украиной.
Какая разница что они планировали, это непрвоерить, это место для теорей и догадок, мы видим что они сделали и не видим что они хотят остановиться.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 05 гру, 2025 16:21, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1225
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:20

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.

Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х.

Яких таких "граблях 1930-х"? Ви хоч трішки історію знаєте? Хоча б шкільний курс?
Чи тільки високопатріотичні лозунги читали.
andrijk777
Повідомлень: 7072
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:23

  BIGor написав:
  Shaman написав:маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Трохи дивно таке читати від людини яка за жодних умов не піде на фронт. Ви навіть на посаду бухгалтера ВЧ засцяли піти.

це мені розповідає людина, яка гублячи мешти, втекла за кордон? :lol:
Shaman
Повідомлень: 10839
З нами з: 29.09.19
Подякував: 795 раз.
Подякували: 1686 раз.
 
1
4
5
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Letusrock написав:Ужгород - населення зросло від 2022 на 50-100%, доходи від релокації бізнесів та постійної забудови шанхайщини теж ростуть, а жодної школи будувати нема навіть у планах, їх кількість незмінна від часів "клятого совка". В школах по 40 дітей в класі, класів може бути і 5 або більше, вчатся в дві зміни, а зарплата "згідно-відповідно"
А хто тут постійно пише що як тільки кордон відкриють так всі здриснуть...
Тому можновладці почитали таких дурників і прийняли єдино вірне рішення
Навіщо школи будувати (будівництво від проекту до здачі мінімум 5 років ) якщо як тільки кордон відкриють -треба буде в два рази скорочувати вже існуючих вччителі....

Тому як завжди
Труси-Хрестик
Або гвалт будуйте школи
або гвалт мені як вчителю забагато платять...
budivelnik
Повідомлень: 27459
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:28

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:К сожалению, в истории невозможно "повторить эксперимент" при других условиях. Так что маємо те, що маємо.
Поки ми впевнено йдемо по граблях 1930-х.
В чём?

ИМХО ні. Треба було просто рубати економіку москалів під нуль. Навіть ціною "рік не поторгувати з Китаєм". і "нафта по 200$"
А замість цього видавали поступові санкції, які діють більше як вакцина.
Что здесь точно верно, это "ИМХО". :)
Можно было отказаться от росс. нефти и газа?
В принципе, да.
Ну, подумаешь, Европа зимой замёрзла бы.
Цена на нефть могла бы случиться и не по 200, а гораздо выше. Как-никак доля РФ в мировом экспорте нефти составляла примерно 11%. Одномоментное такое сильное сокращение поставок могло привести к непредсказуемым последствиям. Нефть заменить нечем, её потребление критично для мировой экономики.
Можно было получить мировой кризис, последствия которого для мира были бы значительно хуже, чем от нашей войны.
Но, в общем, это было бы просто не реально. Угроза замёрзнуть (даже не говорю о реальном замерзании) привела бы к крушению западных правительств, которые рискнули бы на это, и отмене таких решений.
Давайте не будем рисовать фантастические сценарии.
ЛАД
Повідомлень: 37826
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
2
2
6
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:28

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:так запитай в місцевої влади - а чому так? хто обрав цю владу? ти? чи теж не ходиш на вибори...

Проблема в тому, що вибори в Ужгороді вже багато років між "людьми Балоги" і "місцевими бандитами" і "приїжджими бандитами ". Кого не обирай - нормальних людей у владі не буде.
А це ще як?
Є три бандитських угруповування (балога, місцеві бандити, приїзжі бандити) і 1 млн виборців...
І весь цей 1 млн не може серед себе вибрати когось кращого з тієї ртрійки?
Тобто треба щоб з Києва приїхали і провели правильні вибори...
А з Італії викликати всіх жінок заробітчанок які італійцям дупи підтирають - щоб вони місцевим виборцям дупу підтерли -ще не треба?

ПС
як я розумію на вибори йдуть тільки поважні газди....
а як тільки вибори пройшли-то газди перетворюються в
балогиних холуїв, місцевих бандитів, приїзжих бандитів..
Я правильно описав перебіг виборів?
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 05 гру, 2025 16:31, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Повідомлень: 27459
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3000 раз.
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 16:30

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:Возможно, что если бы нам в 2022-начале 2023 дали всё, что необходимо (если это "всё" было в реальности), то сегодня "реалии на земле" выглядели по-другому. Но только "возможно".

ИМХО ні. Треба було просто рубати економіку москалів під нуль. Навіть ціною "рік не поторгувати з Китаєм". і "нафта по 200$"
А замість цього видавали поступові санкції, які діють більше як вакцина.

Без тисячі слів
https://www.obozrevatel.com/ukr/avto-ob ... kraini.htm
Найпопулярніші автомобілі в Україні: BYD
:D
BIGor
Повідомлень: 10353
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1491 раз.
Подякували: 1896 раз.
 
2
