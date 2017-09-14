RSS
  #<1 ... 16058160591606016061
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:43

  Banderlog написав:
  Shaman написав:як місцеві зрадофіли намагаються уникнути теми
«Ховатися нема за ким». Чому вбивство ветерана у Львові - крок до поразки України, де перестали розрізняти ворогів і своїх — реакція на злочин

маю надію, що більше не буду читати тут про чергового бевзя, який вистрибнув з машини на ходу...

Понятно, що будеш і про випавших з буса і про напади зі зброєю на тцк. Проблема бусифікації тільки загострюється, влада не хоче брати на себе відповідальність за силову мобілізацію. А ухилянти все більше нагліють.

цього не буде. щоб нападати зі зброєю, треба щось мати - сміливість (have balls) англійською. такі люди не бояться ТЦК так панічно 8)

а те, що влада самоусунулась - це проблема...
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:47

  Shaman написав:
  pesikot написав:Вкотре дивуюсь ...

Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини

Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...

тут все зрозуміло - частина чисті ІПСОшники на зп, ці на біле казатимуть чорне, не кліпнувши оком. друга половина - місцеві аматори, але з професійним енурезом, в цих теж - ТЦК - це абсолютно зло, потрапити в ЗСУ - бояться більше за пекла...

результат бачимо наочно. мене тут недавно намагалися цькувати за образу військовослужбовця ЗСУ - вигадану образу. але ті ж самі люди не бажають помічати ВБИВСТВА такого ж військовослужбовця ЗСУ. лицемірство як воно є.

Ти коли підеш на фронт не "сцикун"?
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:49

  BIGor написав:
  Shaman написав:
  pesikot написав:Вкотре дивуюсь ...

Коли хтось помер в ТЦК, то хор безапіляційно співає - вбили, вбили ...
Не зважаючи на обставини

Коли хтось саме вбив співробітника ТЦК - або мовчання, або підтримка вбивства, або "все неоднозначно" ...

тут все зрозуміло - частина чисті ІПСОшники на зп, ці на біле казатимуть чорне, не кліпнувши оком. друга половина - місцеві аматори, але з професійним енурезом, в цих теж - ТЦК - це абсолютно зло, потрапити в ЗСУ - бояться більше за пекла...

результат бачимо наочно. мене тут недавно намагалися цькувати за образу військовослужбовця ЗСУ - вигадану образу. але ті ж самі люди не бажають помічати ВБИВСТВА такого ж військовослужбовця ЗСУ. лицемірство як воно є.

Ти коли підеш на фронт не "сцикун"?

як нам різних сцикунів з-за кордону повернуть - ось тоді й піду вами керувати. хоча на таких, як ви, потрібен хотабівський підхід ;)
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 18:52

Shaman Так ти виходить справжній сцикун ухилянт. :D
Повідомлення Додано: П'ят 05 гру, 2025 19:04

  Shaman написав: потрібен хотабівський підхід ;)

"як пожар" то з баулами в Румунію або на гвинтокрил в Судан
