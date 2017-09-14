RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16062160631606416065>
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:02

  fler написав:
  pesikot написав:Пишуть, що +/- 25 ракет у повітрі

Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був)
Ви ще нас з ханукою привітайте)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:18

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики»
запозичення з турецької мови;
тур. mest «сап’янові черевики» походить від перс. mešin «вичинена шкіра, сап’ян»;
р. [ме́чты] «легкі чобітки», [мычты] «шкіряні панчохи», п. meszty «сукняні черевики», болг. мест «сукняне взуття», схв. мȅстве «краги, шкіряні панчохи»;

https://goroh.pp.ua/%D0%95%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F/%D0%BC%D0%B5%D1%88%D1%82%D0%B8
Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы.
Всё верно?

по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються. :D

а так слово мешти можна почути й тут ;)
.....

По-перше, з турецької чи з татарської претензии не ко мне. Я привёл точную цитату. Если вы знаете лучше авторов словаря, то пишите им, чтобы исправили ошибку.
По-друге, вы считаете, что я никогда в жизни не был в украиноговорящем оточенні?
По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37835
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:21

  Banderlog написав:
  fler написав:......
Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.
а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був)
Ви ще нас з ханукою привітайте)

Ну чего.
Если охота выпить, то можно отметить и 6, и 19.
И хануку тоже. :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 06 гру, 2025 12:01, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 37835
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5379 раз.
Подякували: 4878 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:25

  Banderlog написав:
  fler написав:
  pesikot написав:Пишуть, що +/- 25 ракет у повітрі

Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був)
Ви ще нас з ханукою привітайте)

Реальный год на 11 минут длиннее, чем когда-то придумал церковный чувак. Понимаешь?

На улице июль будет, арбузы уже, жара +30, люди на пляже,
а ты такой: Рождество наступило! — потому что твой календарь считает, что ещё 25 декабря.

Такая разница набежит же когда то, ну ё маё

Самая ранняя зафиксированная дата празднования памяти Николая — 6 декабря в византийских и греческих календарях ещё до разделения церквей на католиков и православных.
То есть это единая древняя дата, которой 1700+ лет.

Дата 6 декабря — это не из Библии, а древняя церковная дата памяти Николая, связанная с днём его смерти в IV веке. Разница с 19 декабря возникает только из-за отставания календаря
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5761
З нами з: 17.12.22
Подякував: 206 раз.
Подякували: 470 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:53

  ЛАД написав:Если охота выпить, то можно отметить и 6, и 19.
И хануку тоже. :)
та тут і новорічна ніч відпадає, бо чергування буде. А іще компанії нема, формат офіцерської пянки мені не підходить) то замолоду надо починати. :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 10:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не было никакого Николая , ребята
И международного права не было, и европейских ценностей, и всепобеждающей руки рынка
Все это ментальные идолы, которых подселили в ваше сознание ловкие манипуляторы
И как всякие идолы они падут
Был Ющенко, были герои майдана, был джонсонюк, был притула со стерненко
Теперь растоптаны и осмеяны
посмотрите, так выглядите вы глазами непредвзятого наблюдателя
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 06 гру, 2025 11:00, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 13.06.20
Подякував: 428 раз.
Подякували: 205 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:00

  Бетон написав:
Реальный год на 11 минут длиннее, чем когда-то придумал церковный чувак. Понимаешь?

На улице июль будет, арбузы уже, жара +30, люди на пляже,
а ты такой: Рождество наступило! — потому что твой календарь считает, что ещё 25 декабря.

) а якщо я зара перелетю в австралію чи аргентину, шо тоді робити з календарем і гарбузами? :lol:
Не хочу я з католиками святкувати ото і вся історія.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4139
З нами з: 24.06.14
Подякував: 121 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:05

З Днем ЗСУ

  fler написав:
  pesikot написав:Пишуть, що +/- 25 ракет у повітрі

Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.


дуже сумнівні спогади про цього "святого" у тих, хто його знав при житті

Сьогодні День ЗСУ і День Волонтера, тут дійсно мої щирі вітання всім кого стосується,
тільки на них сподіваюсь і вірю в майбутнє України, а миколайчики нехай почекають мирного життя
prodigy
 
Повідомлень: 12928
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:12

  Banderlog написав:
  Бетон написав:
Реальный год на 11 минут длиннее, чем когда-то придумал церковный чувак. Понимаешь?

На улице июль будет, арбузы уже, жара +30, люди на пляже,
а ты такой: Рождество наступило! — потому что твой календарь считает, что ещё 25 декабря.

) а якщо я зара перелетю в австралію чи аргентину, шо тоді робити з календарем і гарбузами? :lol:
Не хочу я з католиками святкувати ото і вся історія.

Коли і шо святкувать за твоєю вірою- це особисто твоя справа.
Якщо завезти лимони бангладешців з непальцями та філіппінками, то в них свої свята, які вони будуть святкувать, відповідно храмів набудують.

Вітаю всіх причетних з Днем Збройних Сил України!
Water
 
Повідомлень: 3594
З нами з: 06.03.12
Подякував: 67 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 гру, 2025 11:12

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:Если охота выпить, то можно отметить и 6, и 19.
И хануку тоже. :)
та тут і новорічна ніч відпадає, бо чергування буде. А іще компанії нема, формат офіцерської пянки мені не підходить) то замолоду надо починати. :lol:


взагалі п'янка на НР -це типовий совок, в нормальних країнах свято обмежується скромною
вечерею з бокалом вина(чи шампанського)
останні 6 років до 01 години ночі максимум, легка закуска, бо взагалі не вживаю їжу після 1830 (інколи 19), а наїдатися важких страв (яким потрібно 5 годин для перетравленяя), це моветон
prodigy
 
Повідомлень: 12928
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3375 раз.
Подякували: 3355 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16062160631606416065>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
33 165530
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 08:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 361917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1054919
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10224)
06.12.2025 00:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.