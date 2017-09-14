Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.[/qute] а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються.
а так слово мешти можна почути й тут .....
По-перше, з турецької чи з татарської претензии не ко мне. Я привёл точную цитату. Если вы знаете лучше авторов словаря, то пишите им, чтобы исправили ошибку. По-друге, вы считаете, что я никогда в жизни не был в украиноговорящем оточенні? По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
Реальный год на 11 минут длиннее, чем когда-то придумал церковный чувак. Понимаешь?
На улице июль будет, арбузы уже, жара +30, люди на пляже, а ты такой: Рождество наступило! — потому что твой календарь считает, что ещё 25 декабря.
Такая разница набежит же когда то, ну ё маё
Самая ранняя зафиксированная дата празднования памяти Николая — 6 декабря в византийских и греческих календарях ещё до разделения церквей на католиков и православных. То есть это единая древняя дата, которой 1700+ лет.
Дата 6 декабря — это не из Библии, а древняя церковная дата памяти Николая, связанная с днём его смерти в IV веке. Разница с 19 декабря возникает только из-за отставания календаря
Не было никакого Николая , ребята И международного права не было, и европейских ценностей, и всепобеждающей руки рынка Все это ментальные идолы, которых подселили в ваше сознание ловкие манипуляторы И как всякие идолы они падут Был Ющенко, были герои майдана, был джонсонюк, был притула со стерненко Теперь растоптаны и осмеяны посмотрите, так выглядите вы глазами непредвзятого наблюдателя
) а якщо я зара перелетю в австралію чи аргентину, шо тоді робити з календарем і гарбузами? Не хочу я з католиками святкувати ото і вся історія.
Коли і шо святкувать за твоєю вірою- це особисто твоя справа. Якщо завезти лимони бангладешців з непальцями та філіппінками, то в них свої свята, які вони будуть святкувать, відповідно храмів набудують.
ЛАД написав:Если охота выпить, то можно отметить и 6, и 19. И хануку тоже.
та тут і новорічна ніч відпадає, бо чергування буде. А іще компанії нема, формат офіцерської пянки мені не підходить) то замолоду надо починати.
взагалі п'янка на НР -це типовий совок, в нормальних країнах свято обмежується скромною вечерею з бокалом вина(чи шампанського) останні 6 років до 01 години ночі максимум, легка закуска, бо взагалі не вживаю їжу після 1830 (інколи 19), а наїдатися важких страв (яким потрібно 5 годин для перетравленяя), це моветон