fler написав:Вітаю всіх українців з днем святого Миколая! Нехай він принесе мир і спокій у кожну родину. Сподіваюся, що він також надішле кацапам гідний бумеранг.
а шо це ви за всіх розписуєтесь? В більшості Миколай 19 грудня як і був) Ви ще нас з ханукою привітайте)
так ви за більшість теж не розписуйтесь з чого ви вирішили, що це більшість - ви ж рахувати не можете
й Миколай таки 6 грудня. просто у вас та ваших вірян календар ще відстає від іншого світу на 13 днів. з 2100 - стане на 14 днів. жаль, що 2000 рік був високосний, а то б подивилися, як би Різдво святкували 8 січня
ЛАД написав:ме́шти «туфлі МСБГ; татарські туфлі, легкі черевики» запозичення з турецької мови; ... Т.е. "запозичення з турецької" це гарно, можно щегольнуть практически неупотребляемым словом. А русские слова недопустимы. Всё верно?
по-перше, з татарської мови, до речі, мові однієї з національних меншин України. по-друге, у вашому оточенні майже не чути українських слів - так це не означає, що вони не вживаються.
а так слово мешти можна почути й тут .....
По-перше, з турецької чи з татарської претензии не ко мне. Я привёл точную цитату. Если вы знаете лучше авторов словаря, то пишите им, чтобы исправили ошибку. По-друге, вы считаете, что я никогда в жизни не был в украиноговорящем оточенні? По-третє, суть поста была не в этом. Или вы, как обычно, не поняли?
а в чому суть? я використав українське слово, запозичене з іншої мови. де в мене щось про руські слова? ви знаєте лише русізми? ви знову щось вигадали, а я маю зрозуміти.
так що це ви схоже не зрозуміли... но то таке...
вам знайомі так слова, як тремпель, ракло, марка трамваю - чи ними теж не можна користуватися, бо їх більше ніхто не знає? може ви й в деберц не граєте?
Що відомо про заимствування в українській та російській — За українську мову
Деякі дослідження та джерела стверджують, що частка запозичених слів в українській — близько 12 % від загального словникового складу.
У складі запозичень в українській — чимало слів тюркського походження (тюркізми). Наприклад, нібито близько 4 000 тюркізмів (без власних імен) коли-небудь увійшли до української лексики. Википедия
Також запозичення надходили через польську, латину / церковнословʼянську, давньогрецьку, різні давньоєвропейські / азійські джерела, залежно від історичних контактів.
За словами деяких лінгвістів, у порівнянні з російською, у українській більше “спадкової” слов’яністики — тобто більше слів зі старослов’янськими / спільнослов’янськими коренями.
— За російську мову
Популярні оцінки часто дають приблизно 15 % заимствованих слів від усього словника.
До складу запозичень входять слова з давньогрецької, латини, церковнословʼянської, тюркських, германських, романських (французька, італійська) і сучасних — англійської та інших.
Існує велика історична адаптація: багато запозичених слів давно ввійшли в активну лексику і не сприймаються як «іноземні» (наприклад, латинізми, грецизми, старі тюркізми). Порівняння: Українська vs Російська - Українська має багато старослов’янських/слов’янських коренів; російська — значну частину латинізмів, романізмів, новітніх запозичень. - Багато запозичень в обох мовах давно стали частиною “звичайної” лексики. - В обох мовах — значна змішана спадщина + нові запозичення залежно від історії, культури, контактів.
fox767676 написав:вот пока есть такие как Славко, Юрко Топчий, я Балашова уже нет Кончимся мы, останутся забавные посредственности, ни рыба ни мясо вроде ПроФФессора и Задротича А после них ничтожества типа скороход и стерненко Что будет с нащей Украиной? Ка́мо гряде́ши? Quo vadis?
Romam vado iterum crucifigi Це не фінал Десь серединка
Російська мова це есперанто яке освоїли угрофінські племена із церковно-славянських книжок. І розказувати що оця штучна мова, котра ближче до болгарської та сербської "ісконно сермьяжно русская" в межах неньки, це наскільки далекою людиною потрібно залишатися
yanyura написав:Схоже Трамп у своїх повторах "якби президентом був я, війни б не було" через свій склерозо-маразм забуває, що до початку свого першого президентства (2017-2021) війна йшла вже понад 2,5 роки
А у вас самого не склероз? рассудите сами, не спеша, вдумчиво. если до его первого срока президенства война уже шла 2.5 года, значит она началась не при нем , правильно ? При нем тогда кофликт затих настолько что украинцы впали в праздность и выбрали кого выбрали.
Так, ви маєте рацію, війна почалася не при ньому, але посил був у тому, що незважаючи на прийняті вже при ньому (в його перший термін президентства) американські закони, він у свій перший термін жодного разу навіть не засудив московію за нахабно привласнені нею Крим і Донбас, не кажучи вже про допомогу Україні тоді, наплював на американські закони і зараз, коли "запахло" великими грошима (300+ мільярдів заморожених доларів). Гроші його бог і чим їх більше, тим більше його ненависть до України, яка заважає йому отримати ці гроші, заважає укласти "сделку" з московією, де потенційно пахне ще більшими грошима.
А коли він зустрічається з рівним йому за силою (Китай), він одразу дає задню. Згадайте, скільки разів він обіцяв Китаю 500% податок та скільки разів відкладав його запровадження?
Це зараз він начебто на боці Тайваню, але як тільки Китай пообіцяє йому гарну "сделку", він кине Тайвань, як зараз кидає Україну.
Він дозволив Орбану продовжувати купувати нафту не тому, що Орбан добре підлизував йому, а тому, що Орбан прихильник московії.
Гроші це наменш шкідливий та більш-менш транспарентний з ідолів Значно гірше коли одні маніпулюють іншими аж до знищення останніх використовуючі ідоли "гідності","справедивості","міжнародного права","класової\національної\європейської солідарності","братерства","боротьби з корупціею","боротьби з неофашизмом", "захисту святої віри" і інших суто абстрактних категорій Оце демократи добре вміли - почесати тубільцям за вушком розповісти які вони класні що в черговий раз перемогли корупцію, а путін та авократії і без будь-яких зусиль з їх боку історично приречені, бо так пророки "відкритого суспільства" у воук-скрижалях написали
В пятницу на сайте Белого дома был опубликован текст новой стратегии национальной безопасности США. В ней прописаны основные положения внутренней и внешней политики США на ближайшие годы. Согласно документу, США видят себя безоговорочным мировым лидером в области экономики, вооружений, высоких технологий, а также в формировании политики в Западном полушарии и на Ближнем Востоке. Вашингтон также готовится участвовать в коррекции отношений между Европой и Россией.
Из текста новой стратегии следует, что Соединенные Штаты отказываются от односторонней защиты и поддержки более слабых игроков и переходит к тактике взаимовыгодных отношений. Это в первую очередь касается взаимоотношений с Европой и странами Африки.
В частности, США намерены уменьшить военную помощь европейским союзникам — чтобы «Европа начала крепко стоять на своих ногах». ........ Хотя европейские союзники обладают превосходством над Россией в «жесткой силе» практически по всем параметрам, за исключением ядерного оружия, после начала войны в Украине Европа рассматривают Россию как экзистенциальную угрозу, говорится в документе.
Одним из ключевых интересов США названо достижение скорейшего прекращения боевых действий в Украине — чтобы «стабилизировать европейские экономики, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность в отношениях с Россией, а также обеспечить послевоенное восстановление Украины, необходимое для ее выживания как жизнеспособного государства».
Цель США — помочь Европе скорректировать нынешнюю траекторию, говорится в документе: «Нам понадобится сильная Европа, чтобы успешно конкурировать и совместно не допустить доминирования какого-либо противника на европейском континенте». ....... ... Белый дом заявляет, что намерен вернуться к принципам доктрины Монро. По сути это означает, что США объявляют себя безусловным лидером среди стран Западного полушария с правом на вмешательство в дела стран региона.
«Соединенные Штаты много лет игнорировали это направление, но теперь они возвращаются к доктрине Монро и будут следовать ей, чтобы восстановить превосходство Америки в Западном полушарии, защитить нашу родину и обеспечить доступ к ключевым географическим районам региона», — говорится в документе. ......... «По мере того как эта администрация отменяет или смягчает ограничительные меры в энергетической сфере, а производство энергии в США наращивается, историческая причина, по которой Америка уделяла столь пристальное внимание Ближнему Востоку, будет утрачивать актуальность. Вместо этого регион все больше будет становиться источником и получателем иностранных инвестиций — в том числе в отраслях, лежащих далеко за пределами нефтегазовой отрасли, включая ядерную энергетику, искусственный интеллект и оборонные технологии», — сказано в документе. ....... «Цель этой стратегии — объединить все эти преимущества и другие ресурсы, чтобы укрепить могущество и превосходство Америки и сделать нашу страну более великой, чем когда-либо прежде», — говорится в тексте стратегии.