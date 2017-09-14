RSS
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:27

  fler написав:я до цього підготувалася ще у 2022 році, коли придбала сонячну панель і зарядну станцію, а також 2 павербанки. У мене газова плита, тому з приготуванням їжі без е/е питань немає.

Це у вас виробництво, ви хліб для містян печете?
За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.

Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:32

  Water написав:
  fler написав:За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.

Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.

Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:бруківку гадаю можна й не зараз перекладати. бо дійсно, вже актуальне питання підвищення зп військових, а в нас зростання на інші речі...
Погоджуючись з тим що перекладання бруківки це погано виглядає під час Війни...
Але звернув увагу на вік і фізично/психологічні можливості тих хто займається наприклад прибиранням листя, чи обрізанням дерев......
Подивився і зробив висновок
а - ці люди НІЧИМ військовокорисним займатись не можуть
б - те що вони роблять -це така собі функція суспільної необхідності надання роботи... щось роблять їм щось платять ... і добре.
Користі у будь-якій іншій галузі з них нуль.. якби не робота малиб додаткових люмпенів з протягнутою рукою на пляшку... а так вони стараються до 14-00 протриматись і тільки після обіду йдуть витрачати зароблене на плячшку.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:46

  fler написав:
  Ой+ написав:Якщо заряжати і розряжати через акум, то потрібно більше е/е на 1,2*1,2=1,44, враховуючи середній ККД. Відповідно, якщо б-ть забезпечиться всілякими акум., то назагал споживання під час включень сягне шалених показників, а лікують це дуже радикально.
Ще одне геніальне рішення зе-влади безмитний ввіз електроавтомобілів. Звичайно, це робилося під себе і істеблішмент козиряє електричнийми ройсами і т.д., але і пересічні накупили у стратегічного партнера раші Китаю всіляких електровиробів, ще і додатково споживають дотовану і дефіцитну електрику.
Панельки сонячні зараз не видають і 10% номіналу і майже нічого не впливають, тим більше б-ть залежить від електрики в мережі, якщо нема її, то генерації нема.
А Україна далі потужно бореться з трьома ядерними державами і ще з якоюсь к-тю неядерних.

Таке враження, що ви згодні на окупацію, аби електрика в мережі не зникала... :shock:
У Мико сьогодні світло вимикатимуть тричі - 2 рази по 7 годин і один раз на 3 години. Не знаю, хто і як, але я до цього підготувалася ще у 2022 році, коли придбала сонячну панель і зарядну станцію, а також 2 павербанки. Цього року ще набрала LED-лампи, бо старі акумуляторні вже погано працюють, і 2 пристрої швидкої зарядки. + У мене газова плита, тому з приготуванням їжі без е/е питань немає.
Не розумію скиглення щодо е/е зараз. Всіх попереджали ще у 2022р, що скажений сусід буде нищити енергетику. За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.

Логіка у вас шкутильгає явно. Зустрічне питання на що згодні представники та представниці зе-електорату - мир посередині, шашлики і т.д.?
В мене дві зарядні, одну якраз поміняв виробник по гарантії, дві панелі, які як я і пишу не з теорії, мало що зараз помагають.
Але це все паліативчик який би можна перетерпіти, проте що далі? Давно не дивися західну пресу, а вчора в неділю трохи поклацав.

Ось приблизно реальна картина без зеленої тріскотні. Все має причино наслідкові зв'язки і популізм та демагогія також матеріалізується в певні наслідки. Провал у підготовці до війни, у зовнішній та внутрішній політиці, відсутність реального бачення дає катастрофічні наслідки, хоча як кажуть бачили очі що купували, чи скоріше вуха чули те що хотіли чути.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 10:49

❗️Франція відмовилася вкладати в "репараційний кредит" для України 18 млрд євро рф, які заморожені в її комерційних банках, - Financial Times

https://www.ft.com/content/fe304bb8-d92 ... 00301be937
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:10

  ЛАД написав:
  trololo написав:.........
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.

P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь". :)


клас, стерненко плохой, хоча допомагає війську бити ворога, бойко хороший, бо всього лише вкрав гроші за закупках вишок, і очевидно що передав всю необхідну інфу ворогу для простішого захоплення вишок. главное шо він за дружбу з рускіми, можна все вибачити. стокгольмський синдром це воно чи не воно?
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?
Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?

Інституції на першому місці. Але створення інституацій - це процес довготривалий. Тиск партнерів може зробити його більш якісним і швидким. Тому вступ до ЄС важливий.
Хоча це теж не панацея від того, що насрано в головах. Є приклад Орбана...
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая.
Это имеет смысл.

Все логічно. Сенс в тому, що пройшло 4 роки. Хто хотів, той певною мірою інтегрувався в суспільство. А баласт, який потребує допомоги - пора скидати.
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:34

  Xenon написав:
❗️Франція відмовилася вкладати в "репараційний кредит" для України 18 млрд євро рф, які заморожені в її комерційних банках, - Financial Times

https://www.ft.com/content/fe304bb8-d92 ... 00301be937


Це мені нагадує одну легенду-анекдот про мешканців міста Габрово у Болгарії, що славляться своїм жлобством. А саме, колись там мало бути велике народне свято і було домовлено, що для святкування від кожного двору має бути ціле відро ракії (горілки), яку потрібно вилити у загальну бочку, виставлену на центральній площі. Коли ж почалося гуляння, то виявилося, що у бочці чистісінька вода. Бо кожен думав, що одне відро води не сильно понизить градус горілки, яку налиють в бочку інші мешканці міста.

Так і з ЄС/Заходом, вони ніби і розуміють необхідність зупинки росії та підтримки України, але дуже хочеться, щоб цю підтримку зробив хтось інший - США, Бельгія і тп
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 11:39

