Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:27
fler написав:
я до цього підготувалася ще у 2022 році, коли придбала сонячну панель і зарядну станцію, а також 2 павербанки. У мене газова плита, тому з приготуванням їжі без е/е питань немає.
Це у вас виробництво, ви хліб для містян печете?
За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:32
Water написав: fler написав:
За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
Будь ласка, розкажіть херсонцям як і куди переїхати у інше житло.
Єслі вам нєгдє жіть, просто купитє сєбє дом (с) професорка з міністерства простих рішень, пані Флер
1
3
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:33
Shaman написав:
бруківку гадаю можна й не зараз перекладати. бо дійсно, вже актуальне питання підвищення зп військових, а в нас зростання на інші речі...
Погоджуючись з тим що перекладання бруківки це погано виглядає під час Війни...
Але звернув увагу на вік і фізично/психологічні можливості тих хто займається наприклад прибиранням листя, чи обрізанням дерев......
Подивився і зробив висновок
а - ці люди НІЧИМ військовокорисним займатись не можуть
б - те що вони роблять -це така собі функція суспільної необхідності надання роботи... щось роблять їм щось платять ... і добре.
Користі у будь-якій іншій галузі з них нуль.. якби не робота малиб додаткових люмпенів з протягнутою рукою на пляшку... а так вони стараються до 14-00 протриматись і тільки після обіду йдуть витрачати зароблене на плячшку.
1
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:46
fler написав: Ой+ написав:
Якщо заряжати і розряжати через акум, то потрібно більше е/е на 1,2*1,2=1,44, враховуючи середній ККД. Відповідно, якщо б-ть забезпечиться всілякими акум., то назагал споживання під час включень сягне шалених показників, а лікують це дуже радикально.
Ще одне геніальне рішення зе-влади безмитний ввіз електроавтомобілів. Звичайно, це робилося під себе і істеблішмент козиряє електричнийми ройсами і т.д., але і пересічні накупили у стратегічного партнера раші Китаю всіляких електровиробів, ще і додатково споживають дотовану і дефіцитну електрику.
Панельки сонячні зараз не видають і 10% номіналу і майже нічого не впливають, тим більше б-ть залежить від електрики в мережі, якщо нема її, то генерації нема.
А Україна далі потужно бореться з трьома ядерними державами і ще з якоюсь к-тю неядерних.
Таке враження, що ви згодні на окупацію, аби електрика в мережі не зникала...
У Мико сьогодні світло вимикатимуть тричі - 2 рази по 7 годин і один раз на 3 години. Не знаю, хто і як, але я до цього підготувалася ще у 2022 році, коли придбала сонячну панель і зарядну станцію, а також 2 павербанки. Цього року ще набрала LED-лампи, бо старі акумуляторні вже погано працюють, і 2 пристрої швидкої зарядки. + У мене газова плита, тому з приготуванням їжі без е/е питань немає.
Не розумію скиглення щодо е/е зараз
. Всіх попереджали ще у 2022р, що скажений сусід буде нищити енергетику. За 4 роки можна було підготуватись до блекаутів - навіть зробити радикальні кроки - переїхати в інше житло і т.п.
Логіка у вас шкутильгає явно. Зустрічне питання на що згодні представники та представниці зе-електорату - мир посередині, шашлики і т.д.?
В мене дві зарядні, одну якраз поміняв виробник по гарантії, дві панелі, які як я і пишу не з теорії, мало що зараз помагають.
Але це все паліативчик який би можна перетерпіти, проте що далі? Давно не дивися західну пресу, а вчора в неділю трохи поклацав.
Ось приблизно реальна картина без зеленої тріскотні. Все має причино наслідкові зв'язки і популізм та демагогія також матеріалізується в певні наслідки. Провал у підготовці до війни, у зовнішній та внутрішній політиці, відсутність реального бачення дає катастрофічні наслідки, хоча як кажуть бачили очі що купували, чи скоріше вуха чули те що хотіли чути.
2
4
Додано: Пон 08 гру, 2025 10:49
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:10
ЛАД написав: trololo написав:
.........
бойко вкрав мільярди на нафтових вишках, які потім здав русні. гуляє по києву як в себе вдома.
Вот прямо-таки Бойко "здав русні"?
Лично отогнал платформы и передал их из рук в руки?
Хоть чушь не пишите.
P.s. Сейчас шаман упрекнёт меня за "чушь".
клас, стерненко плохой, хоча допомагає війську бити ворога, бойко хороший, бо всього лише вкрав гроші за закупках вишок, і очевидно що передав всю необхідну інфу ворогу для простішого захоплення вишок. главное шо він за дружбу з рускіми, можна все вибачити. стокгольмський синдром це воно чи не воно?
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 6447
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 2708 раз.
- Подякували: 1427 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:21
ЛАД написав:
Так что нам нужно - інституції или відкритий ринок?
Для того, чтобы создать інституції, не обязательно вступать в ЕС, это не очень связано и вполне можно использовать план Маршалла или нечто подобное. А "відкритий ринок" мы уже получили после евроассоциации. И что, помогло это нам?
Інституції на першому місці. Але створення інституацій - це процес довготривалий. Тиск партнерів може зробити його більш якісним і швидким. Тому вступ до ЄС важливий.
Хоча це теж не панацея від того, що насрано в головах. Є приклад Орбана...
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:33
ЛАД написав:
Например, сейчас Швейцария перестала принимать беженцев из западных областей, считая, что степень опасности там невысокая.
Это имеет смысл.
Все логічно. Сенс в тому, що пройшло 4 роки. Хто хотів, той певною мірою інтегрувався в суспільство. А баласт, який потребує допомоги - пора скидати.
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:34
Xenon написав:
Це мені нагадує одну легенду-анекдот про мешканців міста Габрово у Болгарії, що славляться своїм жлобством. А саме, колись там мало бути велике народне свято і було домовлено, що для святкування від кожного двору має бути ціле відро ракії (горілки), яку потрібно вилити у загальну бочку, виставлену на центральній площі. Коли ж почалося гуляння, то виявилося, що у бочці чистісінька вода. Бо кожен думав, що одне відро води не сильно понизить градус горілки, яку налиють в бочку інші мешканці міста.
Так і з ЄС/Заходом, вони ніби і розуміють необхідність зупинки росії та підтримки України, але дуже хочеться, щоб цю підтримку зробив хтось інший - США, Бельгія і тп
2
1
Додано: Пон 08 гру, 2025 11:39
