Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:40
budivelnik написав: alex_dvornichenko написав:
Прошлись по кругу и вернулись к тому
Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в
Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах. Віктор Янукович: Живе в Росії
, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок. Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ. Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії
, деякі працюють у силових структурах РФ. Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші:
За останніми даними живуть у Криму або в Росії.
Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.
Все так. Але ця влада з неба не впала - її обрав народ України в 2010 році. На більш-менш чесних виборах.
Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
andrijk777
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:53
andrijk777 написав:
Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
Так польща це західно(центрально)європейська цівілізація, за всіма хантингтонами-спікманами. І Захід завжди визнава її частиною себе, хто б там при владі не був.
А ось Україна, за виключенням декількох західних областей, - православна , східдноєвропейська. Тому навіть помаранчевий експеримент 2005-2010 не дав ніяких преференцій з боку Заходу
fox767676
Додано: Пон 08 гру, 2025 15:59
Water написав: Shaman написав:
зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач!
Ціна 4.32
Ринкова ціна 11.34
Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення
загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02
Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
А.а , и рыжий пашет в убыток и на користь наріда і Держави
Vadim_
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:03
Україна була чітко поділена и раньше.
Но не по принципу "хочу-не хочу" в Европу. Туда хотели не скажу все, но очень многие. По отношениям с РФ разница действительно была, но тогда ещё не критическая. Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.
А уж "високі пенсії/зарплати" в 1994 в РФ - такого аргумента точно не было. РФ тогда была примерно в такой же ж..., как и мы.
ЛАД
2
- Повідомлень: 37874
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5381 раз.
- Подякували: 4877 раз.
Додано: Пон 08 гру, 2025 16:20
ЛАД написав:
Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.
Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто?
Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук?
Шо ви збирались зберігать, ЗАЗ, який мав всі можливості, але виробляв машини в Польщі, в Запоріжжі прикручував колеса, або ставив Мелітопольський двигун з КПП, які м`яко кажучі були не дуже? Або як Васадзе завозив під цим ділом Мерседеси, це також виробництво?
Чи ви хотіли комбайни замість Claas та Джон Дір випускать?
Маємо те шо маємо.
Water
- Повідомлень: 3637
- З нами з: 06.03.12
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 245 раз.
