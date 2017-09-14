Xenon написав:тем временем на заправка Украины началась паника...
95й уже по 72 и растет дальше дизель 70 и тоже растет
Від того що постійно алярм кричиш - ти отримуєш задоволення чи є ще якісь плюшки? Для інших В ціні бензину - ціна нафти менша 50%..... Тобто якщо було 60 доларів-стало 80 доларів То це максимум +15% в ціні бензину... Тобто Те що коштувало 60 - стане коштувати 69... максимум, це при умові що ціна залишиться
в ціні бензину - ціна його наявності в принципі! (якщо не буде поставок, а зараз майже весь бензин ми отримуємо з Європи) то буде до дупи скільки там нафти в ціні переробки
Хантер вибірково читає? Написали ж, що 1. Бояться дефіциту , тому набирають 2. Зростання не вічне, хочуть пережити пікову ціну з старими запасами по низьким цінам. Може вивчив німецьку, а українську забув?