Hotab написав:Питання моралі. Я знав що знайдуться ті, хто почне розказувати, що аккумуляторщики паразитують на тих, хто їх не купив (не зміг чи не схотів). Правда не очікував що це буде казати Ой+, думав який-небудь ...). Але це така собі мораль. Так можна звинуватити покупця 20 соток землі в місті для побудови будинку на 3 чоловіки (сімʼю) , бо там же можна побудувати свічку на 25 поверхів і поселити кілька сот. А він упирь тільки про себе і думає.
Посил як олімпіаднику з фізики, що масове застосування акумуляторів тільки підвищить загальне споживання і то суттєво, бо ККД на вхід 80% і на вихід також. Ну а хто там скільки електронів персонально захопить то таке. Але може вийти як з персональними автівками, коли їх було мало, то рухались вони швидко, як стало багато, то стоять в корках.
Решта йде в якості тепла в квартиру, що взимку не є втратами. «Все в дім, все в сімʼю». Влітку ситуація міняється повністю, свою роль відіграє сонячна енергетика, яку накоплювати в акумулятори навіть корисно.
Потужність ~ 246 МВт — вважається найпотужнішою промисловою СЕС в Україні. Складається приблизно з 750 000 сонячних панелей. Генерує сотні мільйонів кВт·год на рік — здатна забезпечити електроенергією до ~100 000 домогосподарств Розташована поблизу села Старозаводське у Нікопольському районі, Дніпропетровської області.
- Покровська СЕС (або Покровське / Покровський СОНЯЧНИЙ ПАРК)
Потужність близько 240 МВт. Це один з найбільших комерційних PV-проєктів країни. Станція збудована на території колишнього кар’єру — тобто не «забрала» сільськогосподарські землі. находиться поблизу села Покровське та міста Покров — у Нікопольському районі Дніпропетровської області.
- Кам’янець-Подільська СЕС
Потужність — приблизно 63.8 МВт. Станція займає велику площу (на десятки гектарів) — приклад середньомасштабної СЕС на заході країни Знаходиться у селі Панівці, Кам’янець-Подільський район, Хмельницька область.
fox767676 написав:нові покоління українців просто не зрозуміють що за євродурню наробили їх батьки
батьки з заходу хотіли в Європу бо там добре живуть батьки зі сходу хотіли в РФ бо там високі пенсії/зарплати діти отримали війну якось так
батьки зі сходу теж в більшості хотіли в Європу бо там добре живуть. І пенсії/зарплати там вище, ніж у РФ. Таких, що хотіли в РФ, було дуже небагато. І війну більше отримали саме батьки, якщо врахувати, що середній вік бійців ЗСУ – приблизно 43-45 років.
alex_dvornichenko написав:Прошлись по кругу и вернулись к тому
Уряд часів Януковича-Азарова після втечі у 2014 році переважно переховується в Росії (РФ) та окупованому Криму, включаючи самого Януковича (Рубльовка), Азарова, Пшонку, Захарченка, де багато хто з них продовжує жити, а деякі навіть працюють у російських силових структурах.
Віктор Янукович: Живе в Росії, в елітному будинку під Москвою, отримав там притулок. Микола Азаров (експрем'єр): Перебуває в РФ. Віктор Захарченко (ексміністр МВС) та інші силовики: Також у Росії, деякі працюють у силових структурах РФ. Олександр Пшонка (ексгенпрокурор), Олександр Якименко (ексголова СБУ), Павло Лебедєв (ексміністр оборони) та інші: За останніми даними живуть у Криму або в Росії.
Весь Уряд в роССії... але це не ручний уряд... це повністю незалежний... від інтересів України.
Все так. Але ця влада з неба не впала - її обрав народ України в 2010 році. На більш-менш чесних виборах. Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
andrijk777 написав:Ось ти порівняй Україну з Польщею. Невже поляки б обрали собі настільки проросійську владу? Точно ні.
Так польща це західно(центрально)європейська цівілізація, за всіма хантингтонами-спікманами. І Захід завжди визнава її частиною себе, хто б там при владі не був. А ось Україна, за виключенням декількох західних областей, - православна , східдноєвропейська. Тому навіть помаранчевий експеримент 2005-2010 не дав ніяких преференцій з боку Заходу
Shaman написав:зростання тарифів лише дозволило Енергоатому працювати в нуль по еенергії для населення...
Тануда, мені пишуть наступне:
Шановний споживач! Ціна 4.32 Ринкова ціна 11.34 Компенсація через механізм покладення спеціальних обов'язків для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії (ПСО) -7.02
Тобто, шо вони цим хочуть сказать, шо я з кожним кіловатом краду в них сім гривень два шаги?
А.а , и рыжий пашет в убыток и на користь наріда і Держави
Україна була чітко поділена и раньше. Но не по принципу "хочу-не хочу" в Европу. Туда хотели не скажу все, но очень многие. По отношениям с РФ разница действительно была, но тогда ещё не критическая. Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа. А уж "високі пенсії/зарплати" в 1994 в РФ - такого аргумента точно не было. РФ тогда была примерно в такой же ж..., как и мы.
ЛАД написав:Когда восток голосовал за Кучму, люди рассчитывали на то, что промышленность не будет уничтожаться, налаженные связи в пределах бывшего СССР не будут рваться и у людей будет работа.
Так з якого там, з 1991 року у кожного підприємства з`явились власники, хто повинен був не знищувать підприємства, Кучма, Кучма особисто? Чи нарід думав шо соляру з потягів по ночах зливає особисто Кравчук? Шо ви збирались зберігать, ЗАЗ, який мав всі можливості, але виробляв машини в Польщі, в Запоріжжі прикручував колеса, або ставив Мелітопольський двигун з КПП, які м`яко кажучі були не дуже? Або як Васадзе завозив під цим ділом Мерседеси, це також виробництво? Чи ви хотіли комбайни замість Claas та Джон Дір випускать? Маємо те шо маємо. UPD: Це ще я мовчу за нафтопереробку, там йшло за кордон все шо тільки можливо було, під виглядом власної переробки, яку знищив не Кучма з Кравчуком, а саме москальські наглядові ради. Це чудом Бєня викупив у москалів, ну як чудом викупив, вкрав Кремінь, за шо москалі трішки образились. Шо там ще, Глиноземний, якого біса його москалі тіпа викупили? Це також Кравчук продав?
