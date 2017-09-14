Letusrock написав:Це ж треба жити в країні рожевих поні, щоб думати що трибунал над нацистами би був так само і у випадку виграшу німців чи нічиї
а що реалісти мені скажуть по факту злочинів проти людства нацистів? а як щодо військових злочинів руських?.. чи нашу псевдореалісти воліють це не обговорювати - бо тоді виникає багато питань...
і "ежу понятно" що злочини є. Але "новий нюрнбергський процес" теоретично можливий тільки у випадку розгрома рф, тобто ніколи. Хто виграв той і правий
от бачите, скільки помилок в одному абзаці. по-перше ніхто не заважає проводити процес щоб засудити винуватих - щоб вони зі своїх болот й носа не витикали. є досвід Ізраіля - що робити з тими, хто уникнув Нюрнбергу.
по-друге, злочини сталіна засудили навіть в срср, хоча він виграв. ви трохи плутаєте державу та владу - путіна можуть визнати аж бігом винним, особливо після смерті.
ну й головна помилка (але надія різних бовдурів) - що Раша ніколи не програє... ми вже зараз спостерігаємо програш Раші. з кожним днем війни країна слабшає на відміну тих, з ким вона намагається конкурувати - а конкуренти всі посилюються.
❗️США пропонують створити демілітаризовану зону в рамках врегулювання в Україні за «корейською моделлю», – WP .
Що обговорюється по поточному «мирному плану»:
▪️Вздовж усієї лінії припинення вогню, від Донецької області до Херсона, пропонується створити демілітаризовану зону, на кшталт корейської. За нею буде глибша зона, куди буде заборонено вводити важке озброєння; ▪️Таким чином американці намагаються переконати Зеленського на виведення військ з Донбасу. Для розуміння: досі і Південна, і Північна Кореї заявляють про своє законне право на весь півострів; ▪️«Обмін територіями» є невід’ємною частиною угоди, але Україна та США досі торгуються щодо того, як будуть проведені межі; ▪️Запорізька АЕС не перебуватиме під російською окупацією. Обговорюється, що США можуть взяти він управління об'єктом. Це подобається деяким українським чиновникам; ▪️Україна приєднається до ЄС вже у 2027 році. Членство сприятиме торгівлі та інвестиціям; ▪️Штати нададуть гарантії безпеки, аналогічні статті 5 НАТО. Україна хоче, щоб США підписали таку угоду та ратифікували її Конгресом; ▪️Європейські країни підпишуть окремі гарантії безпеки. Команда Трампа заявляє про готовність і надалі надавати підтримку у розвідці; ▪️Суверенітет України буде захищений від будь-якого російського вето. Але переговорники, схоже, все ще мають проблеми з делікатними питаннями щодо обмеження чисельності української армії.
Shaman написав:й так, ти абсолютно правий - Рашу захищає лише спадок ядерної зброї,
тобто якби не ядерна зброя, то ми б вже побачили коврові бомбардування москви чи арешт путіна ? За відсутності ЯЗ більшість світу тим більше була б зацікавлена щоб москва зберігала стабільність та керованість і єдине управління своїми субєктами федерації. Щоб не ускладнювати логістику купівлі ресурсів
Letusrock написав:Тобто ви змирились з думкою що Зеленський поб"є рекорд Людовика XIV-го?
Ні. По перше, Зеленський значно старший. По друге, так довго воювати не зможемо ні ми, ні РФ.
За відсутності ЯЗ я думаю, підтримка була б значно дієвішою. Принаймні про безполітну зону над Україною моджна було б всерйоз говорити.
та всі були зацікавлені в збереженні срср. але настав 1991 рік й сталося що сталося. деякі процеси відбуваються незалежно від тих чи інших бажань.
якби не було ядерної зброї, наша війна була б більше схожа на Ірак-Кувейт.а путін - на медведчука...
виходячи з контексту, це стосується тільки української сторони