раскрой координаты своего пробздённого дивана, ухылянт
пока ещё можешь сам побежать за лопатой в ближайший военкомат, а то завтра мы с фоксом тебе не только колени с мочевым пузырём попростреливаем...
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:52
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:54
Додано: Чет 11 гру, 2025 11:58
Re: Напад росії і білорусі на Україну
все это делается за считанные месяцы
большевиков в 1916 было 30 человек
и что значит "тем более в Украине"?
Украина как раз как никто познала на себе все прелести империализма, религиозного мракобесия и бессильную злобу правых идеологий
Вы знаете почему в гражданскую 50% генеральского и офицерского состава пошли на службу к красным ? В ПМВ был хронический снарядный голод, и если на западе как-то смогли частично приструнить военнопромышленников, то в РИ они диктовали условия сколько и почем они будут производить. Тогда то генералитет и докумекал вопрос о средствах производства. А наши дурачки типа Жданова все бегали как с писанной торбой что надо " приватизировать впк".
Где он сейчас? НАдеюсь повесился от угрызений
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 гру, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:00
ермак легко спетляв.
Соросятам так не повезе.
Додано: Чет 11 гру, 2025 12:06
UA
Как там хунвейбины изнеженных интиллигентишек в очочЬках то "того" 60 лет назад?
Жёстче чем с Каддафи?
