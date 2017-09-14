RSS
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:52

  Shaman написав:
  UA написав:
  sashaqbl написав:А ви його бачили те мясо? Може ваш син чи чоловік тут? Чи може ви сама приїдете подивитесь на то мясо?

Патріоти не воюють.

"раздался голос с ..Раши" (з-за кордону)...

раскрой координаты своего пробздённого дивана, ухылянт
пока ещё можешь сам побежать за лопатой в ближайший военкомат, а то завтра мы с фоксом тебе не только колени с мочевым пузырём попростреливаем...
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:54

  Shaman написав:
  UA написав:Патріоти не воюють.

"раздался голос с ..Раши" (з-за кордону)...

Так, саме Xуйло забороняє українським патріотам воювати з рф.
Ти ж не їдеш воювати з бурятськими Шаманами. Бо свої.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 11:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Как дискуссионные площадки не нужны.
Но как "вдохновляющая и организующая сила" партия нужна.
Иначе только бунт. Движения к коммуне в обозримом будущем, тем более, в Украине не будет.


все это делается за считанные месяцы
большевиков в 1916 было 30 человек
и что значит "тем более в Украине"?
Украина как раз как никто познала на себе все прелести империализма, религиозного мракобесия и бессильную злобу правых идеологий
Вы знаете почему в гражданскую 50% генеральского и офицерского состава пошли на службу к красным ? В ПМВ был хронический снарядный голод, и если на западе как-то смогли частично приструнить военнопромышленников, то в РИ они диктовали условия сколько и почем они будут производить. Тогда то генералитет и докумекал вопрос о средствах производства. А наши дурачки типа Жданова все бегали как с писанной торбой что надо " приватизировать впк".
Где он сейчас? НАдеюсь повесился от угрызений
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 11 гру, 2025 12:02, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:00

  Господар Вельзевула написав:
  flyman написав:Професор схильований як ніколи


Он довольно умно посоветовал просто тихо сидеть и наблюдать за раздачей люлей.
Я всегда придерживался такой же точки зрения, годный совет.
Если долго сидеть на берегу речки, то можно увидеть как по ней плывет ермак.
Увидели. Сидим ждем кто еще проплывет.

ермак легко спетляв.
Соросятам так не повезе.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 12:06

UA
Как там хунвейбины изнеженных интиллигентишек в очочЬках то "того" 60 лет назад?
Жёстче чем с Каддафи?
