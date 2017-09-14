1. Відбулась розмова між Президентом США та лідерами Франції, Великобританії та Німеччини. Відбулася за ініціативи європейців, головував на переговорах Прем'єр ВБ. Розмова вийшла максимально жорсткою та напруженою. У ході неї європейці вперше не йшли у фарватері вимог Трампа, але й висували свої вимоги, які, на їх переконання, слід виконати беззаперечно. Суперечки точилися навколо двох тем.
а). Європа наполягає на безстроковому замороженні російських активів до моменту повної виплати Україні всієї суми збитків які були їй нанесені в результаті російської агресії і не буде приставати на вимогу Трампа фактично передати ці гроші під управління США для післявоєнної відбудови України.
Президент США назвав такий підхід безвідповідальним та таким, який перекреслює всі його мирні ініціативи. Трамп пригрозив європейцям економічними наслідками у випадку, якщо компромісу по російських вкладах не буде знайдено.
Вперше всі троє європейських лідерів твердо суперечили Президенту США після чого Трамп відійшов від жорсткої риторики та погодився на створення робочої групи між Європою та США, яка б підготувала компромісні варіанти "Угоди про відбудову України" у який спробують досягти компромісу між двома сторонами.
б). Друге питання - "Гарантії безпеки" для України. Президент США наполягав на тому, що їх не слід ратифікувати у Конгресі і вони будуть гарантуватися "Словом Президента США, який одноосібно буде вирішувати - коли та як реагувати на можливе поновлення російської агресії". Європейці категорично заперечили такий підхід Трампа та вимагали і ратифікації "Гарантій" у Конгресі, і обов'язковості військового та економічного реагування США на таке поновлення. Після "напруженої суперечки з взаємними звинуваченнями" сторони дійшли згоди, що протягом тижня представники США зустрінуться з європейцями та спробують знайти компроміс у цьому питанні.
Щодо "територіального питання" спори не точилися. Сторони погодилися з тим, що його можна вирішити виключно "абсолютно надійним та юридично закріпленим гарантуванням Україні неможливості поновлення російської агресії у майбутньому",
Після чого знову виникла суперечка, яка стосувалася представництва американської делегації. Європейці вимагали переговорів з Держсекретарем США, Трамп наполягав на тому, щоби з ними розмовляли Уіткофф та Кушнер, як його представники, які найбільш залучені до теми переговорів. Президент США не відповів ані "так", ані "Ні", на вимогу європейців та пообіцяв "подумати над їх словами".
Європейські лідери повідомили Президента США, що Президент України готовий провести вибори Президента та ВРУ через сто днів після фактичного припинення вогню та провести референдум в Україні щодо можливих територіальних поступок. Трамп заявив, що не вірить у щирість заяв Зеленського, проте його влаштовує така позиція і він буде її підтримувати.
Наприкінці зустрічі Трамп звинувачував європейців у їх небажанні "припинити кровопролиття" та у "торгівлі з росією" та заявив, що з-за впертості європейців йому буде важко знайти з путіним спільну мову. щодо мирного врегулювання
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?
Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
Вовча́нськ — місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. ....населення міста становило ... 1991 — 24300, 2001 — 20695 осіб. ...... За даними перепису 2001 року, більша частина населення (83,12 %) — українці, проживають також росіяни (14,43 %). .......... Рідна мова населення за даними перепису 1897 року:[2] Мова Чисельність, осіб Доля Українська 7 823 70,99 % Російська 3 090 28,04 %
Рідна мова населення за даними перепису 2001 року[3]: Мова Чисельність, осіб Доля Українська 16 970 82,85 % Російська 3 222 15,73 %
Станом на червень — липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні – 20.
Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.
Навпаки, якщо так, то до нас ломануться усілякі еритреї з сиріями, бо це вже Ойропа. Біженці це хто? Наші в основному НЕ біженці. Куди ви дінете людей з окупованих територій, якщо вони здуру якогось біса заїдуть в НЕокуповану частину України? ЄС з 27 року? Нє вєрю, це законодавство, податки, корупція, плюс відкриті кордони, вони вже відкриті? Коли відкриють? В ЄС люди можуть вільно пересуватись у мехаж ЄС- робота, житло. Плюс менталітет місцевих царів, люди вже не будуть за копійки на них працювать, якщо можна працювать там де й працював у ЄС. Ждітє. PS: З Миколаєва за кордоном у мене є дві знайомі сім`ї, мало того шо вони нікуди їхать не збираються, так ще й чекають трьох чоловіків, які повинні до них приєднатись. Один воює, точніше вже не воює, перелом хребта, тривале лікування, ВЛК його не списала, перевели до НЦ, сидіть не може, або стоять, або лежать, погано спить, здоров`я нема зовсім, не списують.
BIGor написав:......... ЛАД, то по Вашій аналогії СРСР мав одразу капітулювати перед Третім Рейхом щоб запобігти руйнуванню своїх міст. Цікаво - чого не капітулювали одразу?
Я уже дважды отвечал на этот вопрос. Повторять для вас лично, простите, не буду. И во время той войны вы писали бы не из Польши (в то время, конечно, из другой страны), а из окопа. Тоже одно из отличий.
Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
В Україні? Ні. Люди тупо залишуться на своїх місцях у ЄС. Для чого їм їхать у Вовчанськ? Вони вже мову вивчили, діти вже професії здобувають, це відповідні зарплати.
У 100% випадків нові члени ЄС втрачали велику долю населення через те що для локального населення відкривався доступ до ринку праці ЄС.