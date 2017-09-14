|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:54
alex_dvornichenko написав: flyman написав:
-----------------------------fler
▪️Украина вступит в ЕС до 1 января 2027 года;
Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
-----------------------------
Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?
Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет.
Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.
Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:55
Letusrock написав: alex_dvornichenko написав:
Бо там не буде мат. допомоги как беженцам
так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:58
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав:
Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет.
Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.
Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
Високопроізводітельние проізводства це шо?
Нічого не буде, буде купа бажаючих працювать у ЄС з третіх країн.
Наші з`їдуть, або не повернуться.
Додано: Чет 11 гру, 2025 15:59
Water написав:
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС.
якщо виплат небуде а діти малі то мамам важко буде знайти таку роботу щоб поєднувати зі школою та при цьому достатньо заробляти
Water написав:
Пенсіонери будуть до останнього там триматись.
знову ж таки без виплат вони не зможуть "триматись".
А от молодь, молоді сімії та одинокові чоловіки/жінки зможуть цілком залишитись, якщо ж руки/ноги та бажання працювати
Додано: Чет 11 гру, 2025 16:02
ЛАД написав:
Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.
Не бойтесь. Цены в Польше так и не смогли догнать немецкие и почти совпадают с украинскими. Не вижу обьективных причин почему цены должны резко скакнуть вверх и перегнать те же польские.
