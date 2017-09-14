Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні. ----------------------------- Бо тут будуть зарплати мініму 4Кєвро і 100% зайнятість ?
Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет. Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее. Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам
так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС. Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам, а зарплати Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу. А занятость тут будет огромная, если случится сталий мир, тут отстраивать и восстанавливать... ого го. Рабочих рук стало ещё меньше на весь потенциал.
Согласен, занятость будет. Зарплаты Украины и старого ЕС пойдут навстречу друг другу - тоже согласен. Точнее, не пойдут навстречу, а будут расти в Украине. Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее. Для того, чтобы быстро росли зарплаты, здесь нужно создавать высокопроизводительные производства. Будет ли это, вопрос.
Високопроізводітельние проізводства це шо? Нічого не буде, буде купа бажаючих працювать у ЄС з третіх країн. Наші з`їдуть, або не повернуться.
Если говорить в целом, то Волчанск уже давно уничтожен. Его стирали еще с первых дней вторжения, и враг пользуется этим, чтобы влезать по развалинам. Там в основном удается его контролировать с помощью ударно-поисковых работ, дронов», — заявили в DeepState.
Вовча́нськ — місто в Україні, у Чугуївському районі Харківської області, центр Вовчанської міської громади, колишній районний центр однойменного району. ....населення міста становило ... 1991 — 24300, 2001 — 20695 осіб. ...... За даними перепису 2001 року, більша частина населення (83,12 %) — українці, проживають також росіяни (14,43 %). .......... Рідна мова населення за даними перепису 1897 року:[2] Мова Чисельність, осіб Доля Українська 7 823 70,99 % Російська 3 090 28,04 %
Рідна мова населення за даними перепису 2001 року[3]: Мова Чисельність, осіб Доля Українська 16 970 82,85 % Російська 3 222 15,73 %
Станом на червень — липень 2024 року у Вовчанську проживало 50 цивільних мешканців, у серпні-вересні – 20.
Станом на кінець 2024 року місто, найімовірніше, повністю спорожніло.
fler написав:Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
От тут згідний: в Україну повернуться пенсіонери, люди з особливими потребами, чимало старших людей, які десятки років робили на одній посаді і не хочуть вчитися новому, а також ті, хто звик сидіти на схемах і має кума десь у владі. А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
тоже хороший, аниморковный пункт я так пониаю Трамп запустил мяч на поле Брюсселя Еще чуть-чуть и русские поставят запрет на членство в ЕС, т.к. он собирается милитаризироваться
Ну цей пункт капець який стрьомний. Яким боком до ЕС Росія, США чи Україна? А тим більше членство в ЕС вирішується усіма країнами ЕС і кожна країна ЕС має це погодити! Моя думка це просто уловка для України(щоб не бунтувала). Прийде 2027 рік і нікуди нас не приймуть, хоча будуть сильно старатись.
whois2010 написав:Звернувся по допомогу колишній колега, після поранення:
[10.12.2025 17:36] @@@ доброго вечора, питання збираю кошти на операцію на спині, треба метало конструкцію в позвоночник вставляти ходжу з трудом,робитимуть в Харкові, зараз в лікарні ,за вчасно дякую.
[10.12.2025 17:40] Місяць стан поганий відмовляють ноги , зараз знімають запалення і больовий синдром,як з позиції ледве виліз.
На питання, чи бере участь держава 404 у лікуванні пораненого, відповів наступне:
у 2017 робив операцію батьку в кл. Ситенко у Харкові, разом з ним в палаті був лейтенант(танкіст), якому зробили операцію до того в Одесі (щось не дуже вдало) і йому переробили в Харкові стосовно грошей-за операцію заплатили волонтери (зібрали гроші через об"яву) решта за рахунок лікарні (крапельниці, ліки), окрім якись дефіцитних(які треба з Німеччини замовляти)
зараз таких поранних не в сотню раз, а набагато більше, але це не знімає відповідальності з МО і держави взагалі, грошей не вистачає? просто красти не трбба