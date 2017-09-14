Додано: Чет 11 гру, 2025 18:01

Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?

Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра. Это бизнес моих знакомых через пару рукопожатий. Это склады, логистичсекий центр где были комерческие организации (точно знаю что товарные запасы сети магазина Простор там были) + IRC.Как вы думаете могут ли с такими рисками и убытками цены в Украине быть ниже ПОльских ?А рабочие руки ? кто то уехал, кто то служил, кто то прячется ?А перебои с электричеством ?Так страдает вся экономика, все секторы Украины.Унаслідок удару по одному з найбільших фармскладів України повністю знищено запаси життєво необхідних медикаментів, які зберігалися для лікарень, аптек та гуманітарних організацій. Серед втраченого – препарати для хронічних хвороб, інтенсивної терапії, невідкладної допомоги та хірургії.В IRC повідомили, що лише їхні запаси могли забезпечити лікування 30 000 пацієнтів. Усі медикаменти, навіть ті, що не пошкодилися безпосередньо, доведеться утилізувати через вплив екстремальних умов після удару.