Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:47

  fox767676 написав:Ну и как оно - проводить каждый раз выборы до тех пор пока результаты не устроят гиперактивную часть украинского общества?

Это самое меньше из возможных зол на фоне тотальной войны. Майданы вносили смуту, но всегда обходились малой кровью. А вот решение кремля навести порядки сильной рукой в этой "смутной вотчине" вылилось в море крови.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:49

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Я цілком з вами згідний.
Просто боюсь що в кінці кінців ці всі пункти полетять в корзину з сміттям і ми продовжимо воювати "до Перемоги". Як це було вже не раз.


про 800 тис якось не віриться що це від Трампа, тим більше узгоджене з москвою.
По ЄС хоча б більше ясності
хоча можливо що на словах погодяться щоб на виборах було більше шансів у проєвропейських кандидатів.
А потім виявиться що реформи не ті, кордони не того року, по кластерам регрес, ось вам дорожня карта на 40 років :)
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:51

  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.

Не бойтесь. Цены в Польше так и не смогли догнать немецкие и почти совпадают с украинскими. Не вижу обьективных причин почему цены должны резко скакнуть вверх и перегнать те же польские.

Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?
Не знаю, на них ввозных пошлин нет?
Почему мы импортируем польское сало?
И в Польше таки производства созданы. Они не собирались становиться "великой с/э державой" и ограничиваться выращиванием зерна.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 17:52

  ЛАД написав:
  alex_dvornichenko написав:
  ЛАД написав: Но, боюсь, цены будут стремиться к европейским заметно быстрее.

Не бойтесь. Цены в Польше так и не смогли догнать немецкие и почти совпадают с украинскими. Не вижу обьективных причин почему цены должны резко скакнуть вверх и перегнать те же польские.

Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?
Не знаю, на них ввозных пошлин нет?
Почему мы импортируем польское сало?
М в Польше таки производства созданы.


СТранный вопрос на фоне того п-ца что у нас творится из за войны.
Я надеюсь на то, что после стабилизации ситуации и мира, у нас начнётся развитие по польскому сценарию, для этого и стремимся в ЕС.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:00

Французы против
Бельгия против
Вот и Англичане тоже против...

Против передачи Украине активов России в размере 10,6 млрд долл. выступают британские банки, — FT со ссылкой на крупных банкиров

Отмечается, что это связано с тем, что правительство Соединенного Королевства не предоставило гарантии возмещения ущерба в случае ответных действий России.

"Нас беспокоит законность этого... Правительство создает новый прецедент, поскольку никогда прежде не конфисковывало активы подобным образом. Россия подаст на них в суд", — цитируют одного из высокопоставленных банкиров.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:01

  ЛАД написав:Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?

Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра. Это бизнес моих знакомых через пару рукопожатий. Это склады, логистичсекий центр где были комерческие организации (точно знаю что товарные запасы сети магазина Простор там были) + IRC.
Как вы думаете могут ли с такими рисками и убытками цены в Украине быть ниже ПОльских ?
А рабочие руки ? кто то уехал, кто то служил, кто то прячется ?
А перебои с электричеством ?
Так страдает вся экономика, все секторы Украины.

Унаслідок удару по одному з найбільших фармскладів України повністю знищено запаси життєво необхідних медикаментів, які зберігалися для лікарень, аптек та гуманітарних організацій. Серед втраченого – препарати для хронічних хвороб, інтенсивної терапії, невідкладної допомоги та хірургії.
В IRC повідомили, що лише їхні запаси могли забезпечити лікування 30 000 пацієнтів. Усі медикаменти, навіть ті, що не пошкодилися безпосередньо, доведеться утилізувати через вплив екстремальних умов після удару.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1251
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему мы импортируем польское сало?

Особливість національної кухні, в Польщі сало не їдять, а надлишок треба десь продавати. Тому продають своє сало країні де традиційно вживають сало.
2
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:11

  ЛАД написав:Вы на будущем Украины уже окончательно поставили крест?
Но тогда вопрос языка вообще волновать не должен. Это будет самая несущественная проблема.

Який хрест? Просто це буде купа нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови. Тому так, проблеми мов не існує. В принципі, для мене цієї проблеми ніколи не існувало, вона існувала тільки у кацапомовних.
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:14

  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав:І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані.

Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль.
Если вы так вирутозно пытаетесь сказать, что кремль начал войну из за майдана, то я полностью согласен, они не смирились с потерей политического контроля над Украиной и пошли привычным силовым путём.

Я не збираюсь вигораджувати кремль. Но вогонь розпалили ваші на майдані думаючи що обійдеться малою кровю. НЕ ОБІЙШЛОСЬ. Кому це зара знову кричить шаман чемойдан вокзал? І з чого він взяв що вони підуть з своєї землі без бою а не подадуться в сєпари?
Пів тієї країни була проти. Ви не знали що прєдлагаючи чємойдан вокзал начнеться війна? І до речі, а що це Ви не державною? :lol:
Повідомлення Додано: Чет 11 гру, 2025 18:15

  Banderlog написав:І до речі, а що це Ви не державною? :lol:

Потому что упреки подобные я слышу только в интеренте, в настоящей реальной жизни не разу не получал подобных притензий и не имел проблем. Весь фундамент росийского ипсо вокруг языка построен на частных случаях и законе о державной мове, который копия российского закона о гос. языке.
Но есть очевидный факт, после 2022, ряд и довольно обширный, моих российскогововорящих знакомых принципиально перешли на украинский язык.
