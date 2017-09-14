Додано: Чет 11 гру, 2025 18:46

ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав: Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?

Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?

Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра.

........ Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра......... Я могу привести и более красноречивые примеры.

Но то, о чём я написал, началось ещё до войны.

А я не боюсь, я наоборот верю что всё будет пучком. Самое лучше время для ведения бизнеса, по моим ощущениям было при ПОрошенко 15-19 год, открылись почти все направления которые были под смотрящими, у нас экспорт попёр, валюта, обороты все дела. Потом немного по инерции пробежало и война.Главное когда и чем эта бойня закончится, вот тут я теряюсь.

А я не боюсь, я наоборот верю что всё будет пучком. Самое лучше время для ведения бизнеса, по моим ощущениям было при ПОрошенко 15-19 год, открылись почти все направления которые были под смотрящими, у нас экспорт попёр, валюта, обороты все дела. Потом немного по инерции пробежало и война.Главное когда и чем эта бойня закончится, вот тут я теряюсь.