Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:25
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані.
Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль.
Если вы так вирутозно пытаетесь сказать, что кремль начал войну из за майдана, то я полностью согласен, они не смирились с потерей политического контроля над Украиной и пошли привычным силовым путём.
А то что они так пойдут, перед Майданом непонятно было? Карту мира с 1500 км общей границы те кто шли на Майдан не смотрели?
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:28
katso написав: alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
І не треба зудіти, що зара війна. Війна почалась на майдані.
Как же мерзко это читать. Война это когда танки стреляют, бомбы летают, армии наступают, города уничтожаются, война началась с агресии кремля. А на майдане было гражданско-политическое противостояние. И оно везде закончилось политическим компромисом и выборами, мирной жизнью, везде, куда не сунул свой нос кремль.
Если вы так вирутозно пытаетесь сказать, что кремль начал войну из за майдана, то я полностью согласен, они не смирились с потерей политического контроля над Украиной и пошли привычным силовым путём.
А то что они так пойдут, перед Майданом непонятно было? Карту мира с 1500 км общей границы те кто шли на Майдан не смотрели?
Да, политическая наивность и недооценка людоедства, братья же. Я вот точно до последнего не мог поверить. При том что на россии у меня родни хватает и я там был не раз - люди как люди, на нас похожи, правда я был в европейской части, с нравами зауралья не знаком.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:32
alex_dvornichenko написав: Banderlog написав:
І до речі, а що це Ви не державною?
Потому что упреки подобные я слышу только в интеренте, в настоящей реальной жизни не разу не получал подобных притензий и не имел проблем. Весь фундамент росийского ипсо вокруг языка построен на частных случаях и законе о державной мове, который копия российского закона о гос. языке.
Но есть очевидный факт, после 2022, ряд и довольно обширный, моих российскогововорящих знакомых принципиально перешли на украинский язык.
А хто дав почву для російського іпсо? Мож це не державна політика сіяти розбрат в народі? Не з майдану воно почалось?
І толку, що ваші знайомі перейшли? Ви думаєте, що якщо російськомовний зеля чи песікіт, чи шоколадниц говорить українською то я їх за своїх сприймаю ?:lol:
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:39
Banderlog написав:
А хто дав почву для російського іпсо? Мож це не державна політика сіяти розбрат в народі? Не з майдану воно почалось?
І толку, що ваші знайомі перейшли? Ви думаєте, що якщо російськомовний зеля чи песікіт, чи шоколадниц говорить українською то я їх за своїх сприймаю ?:lol:
Какая державна политика ? Закон о держ. мови ? Или спекуляции опозиции и провокаторов на этом законе ? Или о чём вы ? о какой политике ?
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:43
alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?
Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра.
........
Я могу привести и более красноречивые примеры.
Но то, о чём я написал, началось ещё до войны.
Сейчас, понятно, во время войны стало хуже. Но и после войны, боюсь, лучше не будет. После всех разрушений.
Додано: Чет 11 гру, 2025 18:46
ЛАД написав: alex_dvornichenko написав: ЛАД написав:
Почему польские сыры уже практически сравнялись с украинскими, а то и дешевле?
Давайте я вам приведу пример на свежей новости из Днепра.
........
Я могу привести и более красноречивые примеры.
Но то, о чём я написал, началось ещё до войны.
Сейчас, понятно, во время войны стало хуже. Но и после войны, боюсь, лучше не будет. После всех разрушений.
А я не боюсь, я наоборот верю что всё будет пучком. Самое лучше время для ведения бизнеса, по моим ощущениям было при ПОрошенко 15-19 год, открылись почти все направления которые были под смотрящими, у нас экспорт попёр, валюта, обороты все дела. Потом немного по инерции пробежало и война.
Главное когда и чем эта бойня закончится, вот тут я теряюсь.
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:00
Water написав: ЛАД написав:
Вы на будущем Украины уже окончательно поставили крест?
Но тогда вопрос языка вообще волновать не должен. Это будет самая несущественная проблема.
Який хрест? Просто це буде купа нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови. Тому так, проблеми мов не існує. В принципі, для мене цієї проблеми ніколи не існувало, вона існувала тільки у кацапомовних.
Я, вообще-то, говорил не о проблеме мов, а об экономике, о высокопроизводительных производствах. И вы писали, что: "Нічого не буде".
Ну, и если говорить о проблеме мов, то вы думаете, что с "купой нових тимчасових українців, які не чули нічого за слов`янські мови", то с ними проблем будет меньше?
Вони будуть розмовляти на чистій українській мові?
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:08
fox767676
не снимает отвественности с тех внутри кому было плевать на риски для Украины, лишь бы утереть нос "вате" и "кацапам"
ви і є саме та вата, це ваша явка
ви бачили тільки те, що хотіли бачити
в той же час по Одесі пройшли колони з російськими прапорами і прапорами Новоросії, скандували "Одеса -русский город", бандеровцев на *** (в такому руслі)
і як би не попалили русьню в домі Профспілок, хто зна чим би закінчилось (бо менти були не за Україну), армія тихо заперлась в казармах, СБУ теж "вижидала"
а самооборона майдану Одеси-це +/- десь сотня активістів.
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:13
prodigy написав:
і як би не попалили русьню в домі Профспілок,
Попалили - слишком громко сказано. На документальной хронике четко видно: кидали друг в друга коктейли, но так как антимайдан был в здании, а майдан на улице, то ясен перец что здание загорелось, а улица нет. Потом их спасали, а не закидывали обратно, но спасли не всех. Ужасная трагедия в результате уличных безпорядков, а не акт сожжения.
Насколько я помню эта трагедия всех отрезвила, больше таких открытых противостояний с жертвами не было...
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в Чет 11 гру, 2025 19:16, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 11 гру, 2025 19:16
pesikot написав:
Так, а кто же раздолбал Волчанск ? Украина ?
Или это сделала Россия ...
не має сенсу питати цього ватника, він досі не розуміє, що зупинивши п*дарів у Вовчанську не дали можливості окупувати більш великі міста, як то Харків
він бачить що кернес багато зробив для Харкова , а те що такі як кернес, коломойський і ярославський роками використовували України як дойну корову, до нього ніколи не дійде
він радів би окупації Харкова?
