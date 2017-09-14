alex_dvornichenko написав:Бо там не буде мат. допомоги как беженцам
так в тому то й справа що тоді повернуться переважно пенсіонери, мами з дітьми і пасивні та "низької якості", хто незміг адаптуватись за 4 роки. Нам такі чим допоможуть?
Мамам з дітьми для чого повертатись? Дитина вже давно вчиться, буде відповідна професія з дипломом ЄС. Пенсіонери будуть до останнього там триматись. Чи куди ви переселете пенсіонерів з Мелітополя, Рубіжного, Лисичанська, Бахмута?
диплом ЄС гарна штука - але теж питання, скільки людей його отримає... триматися будуть доки, поки отримують пільги як громадяни. як тільки переведуть в статус біжінців, як сирійців - картина сильно зміниться...
fler написав:Цей пункт дуже важливий у контексті повернення біженців додому. Як тільки підпишуть мирну угоду, біженці пакуватимуть валізи в Україну. Звісно, що не всі, але першочергово ті, для кого грошові виплати були основною метою перебування там і в кого є куди вертатись, тобто власне житло в Україні.
От тут згідний: в Україну повернуться пенсіонери, люди з особливими потребами, чимало старших людей, які десятки років робили на одній посаді і не хочуть вчитися новому, а також ті, хто звик сидіти на схемах і має кума десь у владі. А з України вже їдуть молоді, талановиті, ініціативні, працьовиті, а поїдуть ще середнього віку (25-45).
вже яке повідомлення на цю тему. й далі що? так частина людей не повернеться, залишиться в Європі - так, залишиться більш активно. дале що? життя спинилось?..
ви гадаєте, хтось з цих критиків поїде? так й буде далі сидіти в України та скиглити...
У Збройних силах немає жодних розпоряджень, чи директив про те, що військовослужбовці, які повертаються із СЗЧ (самовільне залишення частини), направляються тільки в штурмові полки. Про це сказав начальник управління комунікацій Командування Сухопутних військ ЗСУ Андрій Подік в коментарі агентству УНІАН.
Він спростував поширену в ЗМІ інформацію, що Генеральний штаб буцімто змінив механізм повернення із СЗЧ, й тепер можна повернутися тільки в ДШВ або штурмові полки.
За словами Подіка, він читав цю інформацію в ЗМІ з посиланням на начебто військовослужбовців Сухопутних військ. "Ми не отримували підтвердження жодного. І наскільки я розумію, як керівник управління, як людина, яка перебуває на всіх нарадах, жодних змін по СЗЧ не відбулося", - зазначив він.
Начальник управління комунікацій сухопутних військ бреше або його таки не на всі наради запрошують.