Хто такі зрадофіли?
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:03
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:07
Московський договір не визначав статус Східної Пруссії і конкретно не описував Калінінград.
Він лише підтвердив принцип:
“Кордон у Європі є непорушним, і територіальні претензії неприйнятні.”
Це фактично означало, що Західна Німеччина де-факто визнавала і рішення щодо Східної Пруссії, але без конкретизації.
🔹 Чому цього договору було недостатньо?
Бо Москва і Бонн могли домовитися лише між собою. Але:
✔️ Остаточно питання німецьких кордонів може вирішити тільки сама Німеччина як єдина держава — а вона на той момент була поділена.
✔️ Статус Німеччини формально регулювали чотири окупаційні держави (США, Британія, Франція, СРСР) — і їхню роль теж треба було юридично закрити.
Тому Московський договір був дуже важливою політичною декларацією, але не остаточним юридичним документом.
Саме тому в 1990 р. і знадобився Договір "Два плюс чотири", який уже:
підписали обидві Німеччини,
підписали всі чотири держави-переможниці,
чітко закріпив сучасний кордон Німеччини і відмову від будь-яких претензій.
Додано: П'ят 12 гру, 2025 17:19
Момпасьє в діліжансі
