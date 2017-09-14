RSS
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:40

  UA написав:На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:40

  UA написав:В каким ни будь Остеррайхе , Бетону с его колективом будет тяжело перестроится на откровенно паршивое качество работ принятое там.
Прийдетеся сильно бухать перед работой чтобы сильно не выделяться.

Навпаки, в золотому мільярді вони там не сильно балувані якісними ремонтами (особливо в США з їх дендрофекальними технологіями будівництва)
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 21:46

Трамп схвалив удари України по тіньовому флоту рф і навіть надавав розвідданні, які допомогли бити по НПЗ, — The Atlantic.

https://www.theatlantic.com/national-se ... il/685194/
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:10

Змінився оператор обліківки))

  _hunter написав:
недополученную прибыль от неинвестирования в Штатовский фондовый рынок - не считаем


Крокодилячі сльози бігунця про недоотриманий прибуток від інвестування в штатівську фонду, але «возити в барсетці інвестиції» це фу-фу)) .
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:18

  UA написав:Бетон шукає роботу. АААА!!!
Після початкового етапу першого замовлення його порвуть на сотню бетончиків.
Буде орати на інглише - В чергу сучи діти....Вас багато а я один.


Тут вы не правы.
1-Языковый барьер и разница менталитета сильно затруднит работу на непосредственного потребителя, доход заберет посредник-абориген
2- Налоги. Это в Украине лафа.
3- Конкуренция в той же Польше среди юрбы ухилянтов.
У меня товарищ пытается пробиться в Польше,рукастый. Автодиагност, электронщик, Теслы влегкую. У нас поднимал 5, там тоже 5, правда через год, на пана было 2, но штукарь за хату и три за помещение. А тут помещение было халявное, и свое жилье.
Жить на штуку? Лучше повесится сразу.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 22:49

  fler написав:Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?


Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:20

  Banderlog написав:
  UA написав:На оформлення ДТП так не їздять.
Взагалі, так не їздять навіть за грабіжниками банку.
Понабирали... типа навчили ... типа контролюють службу....
та це безумовно, особливо патрульна поліція, набрали взагалі лівих людей.
Це не старі пузаті гаїшники а шпана татуйована. Щоб хто там не говорив міліція була з народом, а поліцаї це поліцаї. З ними й говорити полюдськи не можливо, постоянно з кимсь з центру консультуються.) І ці жінки в патрулі...

це вже цілий стендап

звісно була з народом - за деяку кількість купюр. перша людина, яка хвалить ДАЇ. самі даїшники визнавали, що серед ментів були перші г*ндони :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 12 гру, 2025 23:21

  katso написав:
  fler написав:Як ви собі уявляєте виїзд сотен тисяч інших людей? По-вашому, вони всі так само матеріально забезпечені? Чи вони поїдуть шукати долю за кордон з голою дупою? Інше питання - якого віку ці сотні тисяч? Працездатні?

Именно. Молодежи - которая и тут с голою дупою - по расходам все равно где снимать койко место, в Киеве или Берлине, а по доходам и возможности найти работу думаю разница есть. Ну те кому батьки наколядували маєток, понятно не поедут.

а чому раніше не їхали? що заважало?
