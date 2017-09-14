RSS
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:42

  hxbbgaf написав:Знущаються зі старих людей як хочуть. Дали пенсіонерам ту 1000, так не дали субсидію. Люди одразу ту 1000 платять за комуналку, так їм на пошті рахують комісію 15 гривен за кожен копійчаний платіж у кілька гривень! Люди не знають, платять частину кожного платежу і за кожен нараховують і з кожного гривень 200 йде комісія на рівному місці, щоб смілянський отримував зарплатню мільйон на місяць! Отака влада..

Сплачуйте через ПУМБ, там кешбек за оплату комуналки.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:45

  ЛАД написав:явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Ви впевнені шо якшо прийдуть до вас, то не пристрелять?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:55

  Water написав:
  ЛАД написав:явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Ви впевнені шо якшо прийдуть до вас, то не пристрелять?

В других же городах - обошлось как-то...
2
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:57

  pesikot написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Зачекай, то ти пишешь, що поліція не бореться з цим, то вихваляешся, які газди молодці )

собі гнати законом не заборонено.

Для себе так

І що, всі-всі лише для себе ? Точно-точно ?
На продаж ні-ні ? )

звісно, він лише пригощає - або взагалі причащаються, а парафіяни потім пожертви роблять. ти не забувай, яка в нього школа - там все вигадали задовго до нас :lol:
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 14:58

  _hunter написав:
  Water написав:
  ЛАД написав:явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Ви впевнені шо якшо прийдуть до вас, то не пристрелять?

В других же городах - обошлось как-то...

Это тебе из Германии видно ?

Я бросал много ссылок на факты зверств и убийств россиянами в Черниговской области
По этим фактам открыты уголовные дела

Но у тебя ж - а чё такова ?
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:08

  ЛАД написав: Не впервые.
у вас взагалі постійно. але на відміну від мене, ви не визнаєте своїх помилок :D

після вироку звісно саджають. й про що саме мова? випадки, коли не посадили після того, як збив насмерть - так, такі випадки є. звісно, й корупційні теж.
Вы знаете такие случаи? :shock:
по-перше, давайте проговоримо, що є різні випадки - є на пішоходному переході, а є в темному невстановленому місці. чув, що в Німеччині спроба перейти в невстановленому місці кількополосну швидкісну автостраду прирівнюється до спроби самогубства... тому так, випадки знаю. й часто дають не зону, а "хімію"...
Міндіч - це звісно централізована корупція. а чи ви знаєте її масштаб при Янику? ви чули про "площадки"? знали, що в кожній обласній податковій був "смотрящий"? тому Міндіч це погано, але 100 млн - на фоні Яника це сльози. хоча 100 млн - це пробують довести, вкрали звісно більше...
Вполне могу допустить.
Но вы уверены, что это единственная такая компашка? Сильно сомневаюсь. А, точнее, уверен, что далеко не единственная. Возможно, другие помельче.
Так что не надо на Яныка всё валить.

правильно вживайте слова - я не валю на Яника, я констатую факт, що за його часів деякі речі взагалі були централізовані. тому з часів Яника велика корупція ЗМЕНШИЛАСЯ. а Енергоатом та Центренерго доїли при всіх президентах. й 15% - це ще дуже дешево. в деяких випадках розмова починалася з 30%.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:12

  pesikot написав:
  _hunter написав:
  Water написав:Ви впевнені шо якшо прийдуть до вас, то не пристрелять?

В других же городах - обошлось как-то...

Это тебе из Германии видно ?

Я бросал много ссылок на факты зверств и убийств россиянами в Черниговской области
По этим фактам открыты уголовные дела

Но у тебя ж - а чё такова ?

я йому вже не став відповідати, бо троль, але припускаю що в КОЖНОМУ окупованому місті були випадки розстрілів або зникнень. або люді мовчки віддавали ті ж авто з "кому сказать спасибо, что живой".

але дехто дозволяє собі нахабну брехню, й що ти йому зробиш. він казав, що й в полоні тортур немає. а ЛАД це називає - "інша точка зору". звісно в охорони концтабору або ГУЛАГу інший погляд, ніж в ув'язненого.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:20

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Це війна.
І якщо ви її уявляєте собі якось інакше, то ваші проблеми.

по-перше, як нормально вже стала війна. це не війна, а агресія значно більш потужної держави. яка обісралася у військовому сенсі. тому гатить по цивільних. щось розвинені країни так не воюють, вони знищують військові сили, а не цивільне населення. ЛАД, на дворі 21 сторіччя. цивільних вбивають цілеспрямовано лише терористи.

Україна чомусь так не воює. але Раша звинуватили нас у вигаданих обстрілах населення Донбасу, й використала це як один з привідів.

а поки ви не визнаєте, що Раша воює в порушення всіх гуманітарних норм, власне навіть не як вермахт, а як елітні дивізії СС. але Рашу поєднує лише рівень звірства, а так в армію набирають маргиналів... але це хтось не хоче бачити, як так, така культура...
Очень много словоблудия.
prodigy написал об обстреле "20 підстанцій".
Это не военные цели?
Вы не путаете "20 підстанцій" с "цивільним населенням"?
А если это не военные цели, то НПЗ тоже.
Так что не надо перекручивать.

так підстанції в місті і тилу не військові цілі, особливо аж двадцять штук. від обстрілів НПЗ на Раші падає експорт, а від обстрілів енергетики може настати гуманітарна катастрофа - особливо якщо будуть морози. ви це чудово розумієте, й руські це теж розуміють - але продовжують гатити - бо в них немає інших аргументів.

різниця в наслідках для населення. розвинені країни не роблять геноцид цивільного населення. й дуже дивно, що різні ліваки волають про Ізраїль, а про України теж раптова сліпота. за вашою логікою ЛАД - Ізраіль теж просто наводить порядок та нищить терористів та злочинців. як й в Бразилії. як й в Венесуелі...
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:22

  Water написав:
  ЛАД написав:явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Ви впевнені шо якшо прийдуть до вас, то не пристрелять?

Нет.
Более того, не уверен, что меня не может при очередном прилёте не убить рос. шахед или ракета.
Но не вижу связи между вопросом и моим постом.
Повідомлення Додано: Суб 13 гру, 2025 15:28

  ЛАД написав:...
Но если это правда, то явно противоречит утверждениям "некоторых товарищей" о "генетической агрессивности и зверстве" россиян вообще и русских, в частности.

Третье сообщение там тоже интересное и хорошо демонстрирует нашу незалежність.

а хто таке пише, окрім вас ЛАД? я такого не писав. 8)
