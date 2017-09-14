RSS
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 17:53

  BIGor написав:
  _hunter написав:Вот кстати интересное наблюдение :roll:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..

Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

Я даже не столько про решал/силовиков, сколько про то, что наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.
Совпадение?.. :lol:
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.
Совпадение?
Я якось не розумію
а що тебе в цьому дивує?
В мене відсутня англійська і я був би дурнем їхати в європу на посаду муляра, маючи диплом і знання інженера...
З іншого боку
Якщо якась секретарка маючи повноцінне знання іноземної -не влаштувалась як мінімум у фірму яка доплачує за знання - то це ж ЇЇ проблема..
І якщо вона вирішить(ризикне) покращити своє життя і зможе влаштуватись в Європі не повією - то вона права...

Так що абсолютні поради на всі випадки в реальному житті відсутні.
Кожен приймає своє рішення і несе за прийняте персональну відповідальність
budivelnik
Аватар користувача
 
1
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Росія вдарила по кількох районах Запоріжжя. Зруйноване АТБ, 1000 абонентів без світла – фото
Росія зранку 14 грудня вдарила по супермаркету в Запоріжжі. Є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Близько 10:00 в міста та області була оголошена повітряна тривога. Федоров повідомив про щонайменше чотирьох поранених, їм надають допомогу медики.

Приміщення самого супермаркету АТБ у житловому районі одного з районів міста, зруйновані.


Рашисти завжди бьють по цивільним ...
pesikot
Аватар користувача
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:26

  budivelnik написав:
  _hunter написав:наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.
Совпадение? :lol:
Я якось не розумію
а що тебе в цьому дивує?

Ничего (ну, кроме того, что они - как та, на сене - и тем, кто может "мешают") - просто 5 копеек в совокупный портрет местных потужныков.
_hunter
 
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:30

  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
в шамана професія балабольство, а руки я в киртиці назовні і обидві ліві) тому йому не поняти що знання мови це +. Но в такій роботі не головне. За рік півроку вивчуть достатньо щоб етикетки на бутилках читати по складах.)
Молодь не бачить себе в Україні і порожньої нерухомості повно, не тримає воно їх.
Banderlog
Аватар користувача
 
2
1
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:39

  BIGor написав:
  _hunter написав:Вот кстати интересное наблюдение :roll:
-- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками).
-- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT?
Никого не забы?..

Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

добре, що хоч фінансистів не вказали - а то наш земляк з Польщі популярно пояснить, що ви не праві 8)
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:39

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
в шамана професія балабольство

Написав той, хто постійно балаболить ...

Ти довіришь складну техніку тому, хто читати не вміє ?
Якщо ця техніка куплена на твої гроші

І чому ні ? )))

Чи ти зламав багато техніки на Буковині ... )
pesikot
Аватар користувача
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:43

  _hunter написав: Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

Звідси питання - що будуть робити родичі цих категорій, які виїхали за кордон, щоб перечекати війну, і зараз сидять на гуманітарці? Вони повернуться в Україну після підписання миру чи залишаться ТАМ і підуть працювати, коли "шара" закінчиться і доведеться за все платити з власної кишені?
  _hunter написав:Я ... про то, что наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.

Соромлюсь запитати, де та ким у Німеччині працює hunter?
fler
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:44

  Banderlog написав:
  Letusrock написав:
  Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі?
й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...

умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
в шамана професія балабольство, а руки я в киртиці назовні і обидві ліві) тому йому не поняти що знання мови це +. Но в такій роботі не головне. За рік півроку вивчуть достатньо щоб етикетки на бутилках читати по складах.)
Молодь не бачить себе в Україні і порожньої нерухомості повно, не тримає воно їх.

Бандерлог, ти щось від втоми починаєш плутати себе та мене. то му балабольство це про тебе, а що таке працювати головою, ти схоже не уявляєш. чому ти в киртиці, й чому в тебе дві лівих руках, вибач, я не знаю :lol:

Те, що перспектив в Європі більше - це так. а чому це стало можливим - бо в 14 році повикидали декого на мороз - й в молоді тепер є перспективи. а які перспективи в молоді на Раші - за 2 млн руб померти під Бахмутом чи Покровськом? таке собі. а в Європі їх ніхто не чекає. бачиш, як ти сам несвідомо, але показуєш навіщо був Майдан ;)

щось надто багато порожньої нерухомості я особливо не бачу. на Донбасі хіба...
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
Повідомлення Додано: Нед 14 гру, 2025 18:46

  fler написав:
  _hunter написав: Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.

Звідси питання - що будуть робити родичі цих категорій, які виїхали за кордон, щоб перечекати війну, і зараз сидять на гуманітарці? Вони повернуться в Україну після підписання миру чи залишаться ТАМ і підуть працювати, коли "шара" закінчиться і доведеться за все платити з власної кишені?
  _hunter написав:Я ... про то, что наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут.

Соромлюсь запитати, де та ким у Німеччині працює hunter?

працює пропаГандоном, й далеко не в Німеччині. людина дупля не відбиває, які процедури в Німеччині, й німецьких емігрантів цікавлять зовсім інші речі
Shaman
Аватар користувача
 
1
4
5
