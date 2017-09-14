_hunter написав:Вот кстати интересное наблюдение -- кто в Европе действительно особо не нужен: бухгалтера (и вообще финансы) ex-СНГ, докторицы гум-наук, владельцы ларьков алко-сигаретной продукции, пилоты специфических бортов (но с оговорками). -- кого в Европе радостно встречают: строительство, медики (до 60ти), BIGor - кто-то из IT? Никого не забы?..
Їм багато треба спеціалістів які б заробляли вище середнього - інженери, будівельники, лікарі і ІТ (ІТ потрібна в центральній Європі/США). Звичайно рішали, прокурори, всякої масті силовики/адвокати/базарники їм не дуже потрібні.
Я даже не столько про решал/силовиков, сколько про то, что наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут. Совпадение?..
_hunter написав:наибольшую потужность на форуме демонстрируют "специалисты", которые в Европе зарабатывать _гарантированно_ не смогут. Совпадение?
Я якось не розумію а що тебе в цьому дивує? В мене відсутня англійська і я був би дурнем їхати в європу на посаду муляра, маючи диплом і знання інженера... З іншого боку Якщо якась секретарка маючи повноцінне знання іноземної -не влаштувалась як мінімум у фірму яка доплачує за знання - то це ж ЇЇ проблема.. І якщо вона вирішить(ризикне) покращити своє життя і зможе влаштуватись в Європі не повією - то вона права...
Так що абсолютні поради на всі випадки в реальному житті відсутні. Кожен приймає своє рішення і несе за прийняте персональну відповідальність
Shaman написав:а в Копенганені де будеш? прям на кладовищі? й мову все одно треба знати - а те, що ти описав гадаю якщо й читає, то по складах написи на пляшках, яка там іноземна мова...
умовні узбеки-далекобільники на словацькій фірмі з околонульовим знанням словацької та німецької зараз дико герочуть на парковці під Мюнхеном, перераховуючи отримані 3 тис євриків за листопад
в шамана професія балабольство, а руки я в киртиці назовні і обидві ліві) тому йому не поняти що знання мови це +. Но в такій роботі не головне. За рік півроку вивчуть достатньо щоб етикетки на бутилках читати по складах.) Молодь не бачить себе в Україні і порожньої нерухомості повно, не тримає воно їх.
Бандерлог, ти щось від втоми починаєш плутати себе та мене. то му балабольство це про тебе, а що таке працювати головою, ти схоже не уявляєш. чому ти в киртиці, й чому в тебе дві лівих руках, вибач, я не знаю
Те, що перспектив в Європі більше - це так. а чому це стало можливим - бо в 14 році повикидали декого на мороз - й в молоді тепер є перспективи. а які перспективи в молоді на Раші - за 2 млн руб померти під Бахмутом чи Покровськом? таке собі. а в Європі їх ніхто не чекає. бачиш, як ти сам несвідомо, але показуєш навіщо був Майдан
щось надто багато порожньої нерухомості я особливо не бачу. на Донбасі хіба...
працює пропаГандоном, й далеко не в Німеччині. людина дупля не відбиває, які процедури в Німеччині, й німецьких емігрантів цікавлять зовсім інші речі