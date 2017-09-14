В Европе замена рабочих солнечных панелей на более новые и технологически продвинутые (процесс, известный как repowering) набирает обороты, но пока не является массовым явлением. Это связано с тем, что многие установки ещё относительно молоды, а полный цикл замены только начинается для первых крупных проектов 2000–2010-х годов.

Что такое repowering и revamping?

• Revamping — частичная модернизация (замена инверторов, кабелей или дефектных модулей) для восстановления исходной мощности ageing-установок.

• Repowering — полная или значительная замена панелей на современные, чтобы увеличить выработку электроэнергии (иногда на 40–50%) и эффективность использования земли, без расширения площадей.

Это позволяет использовать существующие разрешения, подключение к сети и инфраструктуру, что дешевле и быстрее, чем строить новые фермы.

Масштаб замены рабочих панелей в Европе

Замена рабочих панелей происходит, но не массово. Компании вроде BayWa r.e. уже модернизировали около 500 МВт мощностей по Европе (проекты от 1–20 МВт, в основном в Германии, Франции, Италии, Испании и Великобритании). 50 48

Ожидается «огромная волна» repowering к 2030 году: глобально рынок может достичь 30 ГВт, с значительной долей в Европе. 50

Примеры:

• В Италии компания ContourGlobal модернизировала 35 объектов, увеличив мощность на 43% без дополнительной земли. 48

Преждевременная замена (early replacement) рабочих панелей — недооценённая проблема, особенно в городах и Нидерландах. Там средний срок службы панелей составляет около 12 лет вместо гарантированных 25–30, из-за поломок инверторов или желания перейти на более мощные модели. 53

Это приводит к лишним отходам, но не является доминирующей практикой по всему континенту.

Причины замены

• Технологический прогресс → современные панели дают больше энергии на той же площади.

• Экономика → старые установки часто имеют выгодные долгосрочные контракты (feed-in tariffs или PPA) с высокими ценами; repowering повышает доходность и IRR на 1–2%.

• Перегруженность сети и негативные цены на электроэнергию → делают новые проекты менее привлекательными.

• Деградация компонентов → необходимость замены для надёжности. 48 50

Судьба старых панелей

В ЕС солнечные панели классифицируются как электронные отходы (WEEE Directive с 2012 года): производители и импортёры обязаны организовывать сбор и переработку. Запрещено отправлять на свалку. 51

Варианты:

• Переработка — основной путь. Достигаются показатели recovery >95%: извлекают стекло (70–75% массы), алюминий, медь, серебро и кремний. В 2022 году в Европе собрали ~50 000 тонн отходов, лидеры — Италия (21 500 тонн) и Германия (16 500 тонн). К 2030 году ожидается рост до сотен тысяч — миллионов тонн в год. 49 51

• Повторное использование (reuse/second life) — растущий тренд. Многие панели после 20–30 лет сохраняют 80–90% эффективности и подходят для новых проектов. С 2026 по 2033 год в Европе ~11,7 ГВт панелей могут получить вторую жизнь, часто экспортируя в южные страны (Италия, Португалия, Греция, Румыния, Украина) или для AgriPV и офф-грид систем. Это экономит CO₂ (до 1,7 млн тонн) и критические материалы. 52

Вызовы: логистика, тестирование и отсутствие унифицированных стандартов (ожидается IEC 63252). В целом, система становится более циркулярной, но объёмы отходов растут быстро.

Если подытожить: замена рабочих панелей в Европе происходит точечно и растёт, но массовой её пока не назвать — это скорее начало волны для старых установок. Судьба панелей в основном экологичная: переработка или reuse, благодаря строгим нормам ЕС.



