Ні, не так. СЕС і так коло споживача . А от потужні АЕС в цей час з вивільненою дякуючи СЕС енергією качають воду гідроакумулюючої.
це неможливо . Можливо з застереженнями тільки з великими сес і то правильно включеними а не де кому заманулось.) Я розумію що більшості тут лінь вникати, що таке енергосистема. Тому давайте по простому, сподіваюсь пояснювати чому не можно де завгодно включати в систему додаткову нагрузку очевидно? такж само не можно створювати де попало додаткову генерацію особливо нестабільну і трудно регульовану.
так а що це в перше? ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються. тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто. І навіть в такому випадку: А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.
інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
А Польща зараз клондайк для укр пенсіонерів? Де вони там живуть? На які гроші їдять? На 800 злотих?
Там поки є і житло і медицина для неспроможних верств, багато їхало туристами лікувати рак. А хто працює - тим пофіг, в них і так є легалізація і медицина.
Що саме? В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
budivelnik написав:......... А скількі імпортувала педерація газу в ЄС І чому після того як газ імпортуватись перестав - в ЄС не виникло потреби в тих 200млрд м3 які перестали імпортуватись Звідки вони зявились на СВІТОВОМУ ринку та ще й так щоб ЄС його змогла отримати Газ (трубопровідний) це тобі не нафта, багато не навозишся
А вы не смотрели данные, на сколько увеличились поставки СПГ в Европу из США и др. стран? В т.ч. из РФ?Честно признаюсь, я не смотрел. А было бы интересно. Как вы думаете, для чего это:
Хорватия (о. Крк): Действующий плавучий терминал, введен в эксплуатацию в 2021 году, снабжает Балканы и Украину. Германия: Активно строит несколько плавучих и наземных СПГ-терминалов (например, в Вильhelmshaven, Brunsbüttel), чтобы компенсировать потерю российского газа. Греция: Плавучий терминал у берегов, должен был заработать к концу 2023 года, для поставок в Украину, Молдову и Болгарию. Нидерланды (Роттердам): Крупнейший порт Европы, где сосредоточено несколько терминалов и планируются расширения, как наземных, так и плавучих, включая проекты Gate и новый терминал Energiehaven. Другие страны: Проекты развиваются в Польше, Финляндии, Литве и странах Балтии для укрепления региональной газовой инфраструктуры. ..... Увеличение мощности: Общие мощности СПГ-терминалов в ЕС к 2030 году могут достичь 100 млрд кубометров в год, что значительно повысит импортные возможности.
За последние несколько лет Европейский союз заметно сократил свою зависимость от российского ископаемого топлива после неоправданного и ничем не спровоцированного вторжения России в Украину и использования ею энергетических ресурсов в качестве оружия.
Импорт трубопроводного газа из России сократился , в то время как объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) от надежных партнеров, таких как США и Норвегия, увеличились. ............. Доля России в импорте трубопроводного газа в ЕС снизилась с более чем 40% в 2021 году до примерно 11% в 2024 году . В совокупности на трубопроводный газ и СПГ приходилось менее 19% от общего объема импорта газа в ЕС в 2024 году.
Это снижение стало возможным главным образом благодаря резкому увеличению импорта СПГ и общему сокращению потребления газа в ЕС. ......... В 2024 году Норвегия была крупнейшим поставщиком газа в ЕС, обеспечивая более 33% всего импорта газа.
В число других поставщиков входили США, Алжир, Катар, Великобритания, Азербайджан и Россия. ........... В 2024 году ЕС импортировал более 100 миллиардов кубометров (млрд кубометров) сжиженного природного газа.
Соединенные Штаты были крупнейшим поставщиком СПГ в ЕС, на их долю приходилось почти 45% от общего объема импорта СПГ. Импорт из США в 2024 году более чем вдвое превысил показатель 2021 года.
Що саме? А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
Складно з вами. Так куда ділась енергія яка не надійшла в село?
Дивлячись де село. Якщо недалеко від кордону, то не купили у капіталістів 😅 Якщо далеко від кордону, то у сусідньому селі увімкнули раніше ніж планували Сьогодні загалом вмикали значно раніше ніж по графікам. Можливо бо сонце було десь. У Києві не було
1 Є обєм світового ринку. 2 Якщо експорт в Європу скоротився на 170 млрд і нікуди не виріс - то яким чином СВІТОВИЙ ринок знайшов додаткових 170 млрд м3 газу 3 Чи не здається дивним те що цифра теоретичної економії газу від введення додаткових потужностей зеленої генерації співпадає з цифрою зменшення експорту газу росією?
Світовий ринок не може за рік збільшити видобуток щоб замістити випадаючий трубопровідний... А от замістити видобуток рік_ _______ Світ Квт _ Зекономили млрд м3 газу _або_ млн тонн Вугілля
2022 ___ 1044310000 ______ 261,078 __________ 417,724 2023 ___ 1400620000 ______ 350,155 __________ 560,248 2024 ___ 1852350000 ______ 463,088 __________ 740,940 Ні на які думки не підштовхує? Втратили 170млрд Теоретично Зекономили 463-263=200 млрд ???
Все. Я здаюсь. Це безнадійно. Чисто про всяк випадок запитаю. Що буде як таке село відрубати від загальної енергосистеми? хочаб б в денний час коли сес дають надлишкову генерацію?