чергова маячня ….

акумулятори не мають шкоди





Я з вами згодний. Але ЛАД сказав «шкоду від аккумів ми вже зʼясували», то я вже не став. Зʼясовували вони , то зʼясували. Я з вами згодний. Але ЛАД сказав «шкоду від аккумів ми вже зʼясували», то я вже не став. Зʼясовували вони , то зʼясували.

Мне казалось, что в прошлый раз таки зʼясували. Там, по-моему, были достаточно убедительные аргументы. И не только мои, но и других участников.Или вы настолько увлеклись троллингом, что перестали воспринимать нормальный разговор?По-моему, вы вполне способны понять, что если график вводится для ограничния нагрузки в сети, то включение аккум. этому мешает.Как не помню кто писал, если можно включить 8 лаки-групп, то включение аккум. уменьшает это количество до 7. Или ещё меньше, если аккум. много. По-моему, для вас это должно быть более, чем понятно. Вроде, элементарно.То, что при недостатке генерации включение аккум. приносит вред тоже вызывает сомнения?Вред, понятно, не тому, у кого есть аккум., а тем, у кого его нет. Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется. Сумма-то постоянная, если у кого-то стало ээ больше и он может пользоваться ээ круглосуточно, то у кого-то её стало меньше. В реальности ужесточится график - уменьшатся периоды включения и увеличатся отключения.Срабатывает основной закон физики - закон сохранения энергии.