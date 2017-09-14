|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46
Hotab написав:
Товкти я ще раз це не буду.
А я то думаю...
Добре, замозабанюсь до ранку, всім надобраніч.
Стасюку та шубі- прощавайте.
Water
Додано: Сер 17 гру, 2025 01:46
Water написав: ЛАД написав:
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена и её просто не хватает, графики вводят, потому что ночью некуда девать ээ и поэтому генерацию уменьшают?
Генерації вистачає.
Це ви плутаєте забо.
не Ви писали?
💔 «Як мешканець Львова, прошу скрутити нам половину світла і передати одеситам. Дата. Підпис. Дякую»: — неймовірний пост у тредс зворушив українців
Зазначимо, що Одеська область вже 4(!) добу сидить без світла після цинічних російських обстрілів.
ДТЕК теж прокоментували пост: «Цей тред вилікував мою нервову систему».
Banderlog
Додано: Сер 17 гру, 2025 02:01
Hotab написав:ЛАД
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена
Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.
Товкти и не надо.
Надо просто понимать, что генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно. Или вы считаете, что её снизили на всю оставшуюся жизнь?
Когда были разрушены/повреждены одновременно все 3 ТЭС Центрэнерго, "штучне зниження генерації АЕС" не требовалось и его не было.
Вы точно стали большим поклонником Греты?
ЛАД
ЛАД
генерация АЭС снижена тогда, когда проблемы с подстанциями, а не постоянно.
Конкретніше. Вона знижена вже кілька днів. Чи тижнів Примусово . У нас проблема з генерацією?
То можна зараз , коли проблема все ж не з генерацією, користуватись батареями?
Вы точно стали большим поклонником Греты?
Ви самі вгамуєтесь зі спробами говорити про мене і мої увлєчєнія, чи допоможе лише розмова про вас?
Hotab
Hotab написав:ЛАД
Если из-за разрушения/повреждения, например, ТЭС генерация ограничена
Як бути зі штучно зниженою генерацією АЕС?
Один блок вимкнули, для решти знизили виробництво. Точно питання саме в неможливості виробити? Ні. Я це пояснював ще тоді, коли вам «все було просто і зрозуміло» .
Товкти я ще раз це не буду.
А вы специалист не только по сникерсам .африканским ?
Vadim_
|