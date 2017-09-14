Додано: Сер 17 гру, 2025 07:55

Если количество энергии ограничено, то тот, кто запасает её в аккум. фактически ворует её у тех, кто аккум. не пользуется.

не зовсім так як ви думаєте-якби було так, то навіщо вмикати освітлення вулиць і навіть доріг (по трасі горять фанфарі) кожного дня з 0500-0700 і 1700-2300-ви щось чули про підведену потужність до квартири чи будинку (в квартирах це умовно 4 (5) кВт), автомат 16ампер, якщо ви включите щось потужне одночасно (пральна машинка, електрогриль, сушарка і пилосос)-то автомат спрацює, тому дуже дивно читати такі висновки від інженера-уявіть що на одному поверсі живете ви і ще два пенсіонера (у вас велика пенсія і вам не шкода 2к грн на електрику, тому ви регулярно користуєтесь всіма гаджетами, праєте майже кожного дня), а поруч з вами дві бабулі з пенсією 4500грн (у них задача не витратити енергії більше ніж на 300грн, тобто 2,5квт на деь, тому пралку вони за зря не ганяють а раз на місяць)ніхто не має уяви, хто скільки гаджетів одночасно застосовує, але якщо в сеті перевантаження, то автоматично енергію вирубають (всім)