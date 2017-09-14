|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:53
ЛАД написав: Shaman написав: Letusrock написав:
-----------------------------Hotab
Вже..
в довоєнному 2021 у них була в 1.5 рази нижче української.
Хто зна яка була б у нас за ця 4 роки без війни. І як буде йти відновлення після
-----------------------------
Яка різниця що було б "якби". Факт є факт - грузини виявились розумніші і змогли пропетляти без воплів про "понад усе" та "до останнього". І зараз у них нема війни, більші з/п і так далі
ці зп - це насдідок тих часів, коли вони рухалися до ЄС. зараз ЄС їм скаже до побачення чи вже сказала - й подивимось, що ж там буде. про ситуацію у "звільненій" Абхазії не хочете розповісти?
А причём тут "ті часи" и "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
И какая "ситуація у "звільненій" Абхазії"?
ті часи до того, що економіка Грузії розвивалася саме тоді, й як наслідок - відносно високі зп. подивимось, які будуть зп після розриву з ЄС. в Абхазії погана економічно ситуація. всюди, де зараз глядять на Рашу - погана економічна ситуація...
Shaman
-
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:56
ЛАД написав: Water написав: Banderlog написав:
Мінські домовленості це був шанс уникнути війни.
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
То, что Зеленский испугался таких, как fler, и продолжил предыдущую политику, это другое дело.
ні, ЛАД, ти чого вигадуєш. до війни Зе намагався подивитсия в очі та шашлики в травні. а продовжив попередню політику вже після нападу, коли наочно побачив, що інших варіантів й не було...
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 08:58
pesikot написав: ЛАД написав: Water написав:
А потім нарід проголосував за шоу.
fler казала шо мінські домовленості це зрада.
нарід голосував не за шоу, а за мир и вообще другую политику.
Голосовали за мир, а получили войну ...
або голосували за ганьбу, а отримали й ганьбу, й війну...
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:09
BeneFuckTor написав: BIGor написав:
Ви пробиваєте дно.
так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.
інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
а по суті ніхто не обговорює. а саме те, що програми підтримки згортаються. а в Польщі все це накладається ще на антиукраїнські настрої, які підігрівають деякі недалекоглядні політики.
це просто ще шматок мозаїки, куди поїдуть люди після війни...
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:12
ЛАД написав: барабашов написав:ЛАД
у
очень скоро и с пересичного ухылянта будут сбивать 12грн за квт/ч в час/пик.
Правда и курс может чуть подрасти, но не факт что тоже втрое
Вспомните рост с 37коп до 1,68грн 11лет назад
8>>>21 рост курса был
0,37>>>1,68 ЭЭ
Сильного роста курса пока не ожидаю.
Процентов 10-20, может быть.
А вот цены на ээ и газ... тут можно ожидать многого.
И объяснят легко. Самое простое - "по требованиям МВФ".
я вам вже написав - ви так багато розповідаєте про промисловість. так от, промисловість буде розвиватися, коли не буде переплачувати за еенергію, бо населення купує дешево. такого немає НІДЕ.
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:18
Shaman написав: BeneFuckTor написав: BIGor написав:
Ви пробиваєте дно.
так а що це в перше?
ну не буде тепер у дідуся якогось доступу до медецини, от люди такі радіються.
тепер потрібно щоб у дідуся було обовязкого хтось з першої лінії хто може допомогти легалізувати його, що теж не просто.
І навіть в такому випадку:
А якщо дідусю потрібна ОПІКА? ось ще люди позловтішаються з чужого горя.
інше діло працездатне населення, яке і так працює, красота))
......
це просто ще шматок мозаїки, куди поїдуть люди після війни...
Поедут "экономически активные" люди, которым чажна финансовая поддержка от государства...
_hunter
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:19
ЛАД написав:
...
Зеленый тариф в Европе и США не существует.
що саме не існує? ви впевнені? саме в аткому вигляді може й не існує, але чому еенергія в Німеччині така дорога? які там складові?
й до речі, не читав ці простині - а за рахунок чого має компенсуватися зелений тариф в Україні? хто платить?..
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:31
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Shaman
Додано: Сер 17 гру, 2025 09:55
ЛАД написав: Hotab написав:Banderlog
це неможливо .
Що саме?
В селі 500 дворів, є 10 СЕС . СЕС скидають вдень зайве в мережу села, решта 490 дворів з промислової мережі через сільську підстанцію менше висмокчуть. Якщо ці 10 СЕС по факту мережу села не поклали , то куди ж тоді по твоєму їх енергія ділась? Сусіди зʼїли ж. А куди ділась та енергія, яку сусіди їли б , якби не було СЕС? Вона не надійшла в село навіть, отже економія
Вы, по-моему, слишком упрощаете.
Я не знаком с работой энергосистемы, поэтому утверждать ничего не могу.
Но вы рассматриваете ситуацию практически как систему сообщающихся сосудов для жидкости В одной хате больше - перетекло в другую, в сосуде всего села воды (ээ) много - туда из общей системы не притекло.
Думаю, тут процессы несколько сложнее.
Я в viewtopic.php?p=5915994#p5915994
привёл цитату о зелёном тарифе не для того, чтобы показать недостатки именно зелёного тарифа. Там бОльшая часть относится вообще к СЭС. Вы почему-то не поняли или решили, что это именно о зелёном тарифе и читать не стали.
Вот другая цитата просто об Австралии. Получится простыня, на ради вас...
☀️ Основные проблемы солнечной энергетики в Австралии
1️⃣ Перепроизводство днём («solar glut»)
- В середине дня солнечные станции и миллионы крышных панелей дают больше электроэнергии, чем нужно системе.
- В ряде штатов (Южная Австралия, Виктория, Новый Южный Уэльс):
-- оптовые цены днём падают до нуля или отрицательных значений,
-- солнечные станции вынуждены ограничивать генерацию (curtailment).
📌 Парадокс: солнца много, но энергия «лишняя».
2️⃣ Проблема вечернего пика («duck curve»)
- После захода солнца:
-- солнечная генерация резко падает,
-- потребление остаётся высоким (кондиционеры, готовка, освещение).
- Это создаёт резкий скачок нагрузки, который:
-- сложно балансировать,
-- требует резервных мощностей (газ, ГЭС, батареи).
3️⃣ Перегрузка распределительных сетей
- Австралия — мировой лидер по крышной солнечной генерации.
- Сети:
-- проектировались для одностороннего потока (от станции к потребителю),
-- не готовы к массовой обратной подаче энергии в сеть.
- Следствия:
-- локальные перегрузки,
-- скачки напряжения,
-- ограничения на подключение новых панелей,
-- удалённое отключение инверторов в часы пика.
4️⃣ Недостаток накопителей энергии
- Аккумуляторов всё ещё недостаточно, чтобы:
-- сохранить избыток днём,
-- использовать его вечером и ночью.
- Большие батареи (Tesla Big Battery и аналоги) строятся, но:
-- их пока мало,
-- они дороги,
-- не закрывают весь объём солнечного профицита.
5️⃣ Экономические проблемы для инвесторов
- Из-за отрицательных цен:
-- солнечные электростанции теряют доходы,
-- окупаемость проектов ухудшается.
- Новые проекты без батарей или долгосрочных контрактов (PPA):
-- становятся финансово рискованными.
6️⃣ Зависимость от погоды и сезонов
- Облачность, дым от лесных пожаров, пыльные бури:
-- резко снижают выработку,
-- делают прогнозирование сложнее.
- Лесные пожары также повреждают инфраструктуру.
7️⃣ Регуляторные и рыночные ограничения
- Национальный рынок электроэнергии (NEM):
-- создавался для угольных и газовых станций,
-- плохо приспособлен к доминированию ВИЭ.
- Вводятся экстренные меры:
-- принудительное ограничение генерации,
-- новые правила подключения,
-- требования к инверторам и управлению мощностью.
📉 Кратко в одном абзаце
Главная проблема солнечной энергетики Австралии — её слишком много днём и слишком мало вечером, при сетях и рынке, которые к этому не готовы. Это приводит к отрицательным ценам, перегрузке сетей, снижению доходности солнечных станций и необходимости срочно развивать аккумуляторы, гибкие сети и газовые/гидрорезервы.
🔧 Что делают для решения
- Массовое строительство больших батарей,
- стимулирование домашних аккумуляторов,
- развитие гидроаккумулирующих станций (Snowy 2.0),
- переход к динамическим тарифам,
- управление спросом (умные кондиционеры, электромобили).
Это всё ответ ИИ на вопрос: "проблемы с солнечной энергетикой в Австралии".
Жирный шрифт от ИИ.
То, на что я хотел обратить ваше внимание, подчёркнуто.
Многое из подчёркнутого то ли вообще невозможно для частных домохозяйств, то ли пока таких возможностей не существует у нас.
Хотаб думає, що якщо система запроектована і зроблена для розподілу е.е. "зверху вниз", а трансформатор може працювати в обидва боки, то можна від СЕС в умовній локації "дах на хаті Бандерлога в селі на Буковині" віддати умовниму споживачу "будівельнику на 'заряд електрички' у Львів".
flyman
Shaman написав:
думаю, що так багато на військовій гілці написали? а це питання зеленої енергетики. всі стали ікспертами. але є ті, хто реально стикався, а є такі, що прочитали Вікі та трохи з інету - й з шашками наголо
Я так понимаю, что реальные специалисты - это те, кто купил некий бытовой прибор. А все, кто пытается рассуждать о балансе системы в целом - жалкие теоретики?
Сибарит
